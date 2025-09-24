Slušaj vest

Poreska uprava Republike Srbije nastavlja da ojačava svoje kadrovske kapacitete i da otvaranjem novih pozicija strateški unapređuje budućnost i kvalitet rada. U godini konkursa, 24. septembra 2025. raspisuje konkurs za 248 izvršilaca na 195 radnih mesta, saopštila je Poreska uprava.

- Pozicije za nove kolege otvorene su u funkciji kontrole, funkciji naplate, Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije, Sektoru za materijalne resurse, Sektoru za poresko računovodstvo, Sektoru za poreskopravne poslove i koordinaciju, Centru za velike poreske obveznike, Sektoru za ljudske resurse, Sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, Odeljenju za međunarodnu saradnju i razmenu informacija i Odeljenju za unutrašnju kontrolu, u Odeljenju za internu reviziju - navodi se u saopštenju i dodaje:

novčanice od 2.000 dinara u novčaniku
Foto: Shutterstock

- Za sve one koji žele posao posvećen dobrobiti društva u kome žive i koji su spremni da budu važna karika u lancu podrške ekonomskom razvoju naše zemlje, konkursi Poreske uprave Republike Srbije mogu biti karijerna prilika, sa jasnim razvojnim putem. Zaposlene očekuje rad u dinamičnom i podsticajnom radnom okruženju, stabilan i siguran posao, praćen mogućnošću stručnog usavršavanja i napredovanja.

Prijavljivanje na konkurs traje od 25. septembra do 2. oktobra. Kompletne informacije u vezi sa uslovima konkursa biće dostupne na internet stranici Poreske uprave, u delu "Konkursi".

Konkurs pod sloganom „Poreska uprava zapošljava. Odgovorni ljudi za odgovorno društvo“ nastavak je aktivnosti Poreske uprave u 2025. godini, u toku koje su sprovedeni konkursi za prijem 1.000 novih kolega - zaključuje se u saopštenju. 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoOtvoren konkurs za prijem kandidata iz građanstva na Kurs za podoficire
0601boba nikolic (42).jpg
NovčanikTRAŽE SE KONTROLORI LETA, PLATA DO 7.000 EVRA! Evo koje uslove kandidati moraju da ispune
kontrola leta plata
SrbijaŠANSA ZA MLADE ŽENE KOJE STUDIRAJU INŽENJERSKE NAUKE: Raspisan konkurs za izbor "Inženjerke godine"
Kompanija
Društvo"POSTANI DEO TIMA KOJI ULAZI PRVI TAMO GDE DRUGI NE MOGU!" Produžen konkurs za civilno pridruživanje SAJ-u: Evo kako možete postati SPECIJALAC! (VIDEO)
collage.jpg