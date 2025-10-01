Jelena ručala u najluksuznijem restoranu u Beogradu, od cena se vrti u glavi: Veliko iznenađenje je usledilo kada je videla kako izgleda šopska salata (FOTO)
Jelena je nedavno ručala u jednom restoranu čiji ambijent podseća na privatnu rezidenciju, svaki detalj odiše elegancijom, a od cena može da vam se zavrti u glavi!
Ova devojka nedavno je posetila jedan od najluksuznijih restorana u prestonici, a svoje utiske podelila je sa korisnicima Tiktoka.
- Najluksuzniji restoran u Beogradu. Ako bi Kejt Midlton i princ Vilijam dolazili u Srbiju, ovde bi ih dovela na večeru. Da li verujete da je ovo šopska salata? Kuhinja je inspirisana Srbijom, ali na jedan sofisticiran način - navela je Jelena.
Kako je objasnila gosti mogu izabrati meni od pet ili sedam jela.
- Mi smo išli na pet sa uparivanjem vina, to košta 200 evra po osobi - otkrila je.
Potom je dodala da su bili jedini gosti.
- Kad god smo bili ovde, bili smo jedini gosti, mislim da vam je jasno i zašto, ali sa druge strane to mi daje osećaj kao da sam princeza u sopstvenom dvorcu - zaključila je Jelena.