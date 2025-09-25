Slušaj vest

Beograđanin Lazar S. doživeo je traumatično iskustvo kada mu je, na putu do fakulteta gde je trebalo da polaže ispit, ukraden novčanik pod pretnjom nožem.

Incident se dogodio u jutarnjim satima kod nadvožnjaka na Autokomandi, a objavu o svemu podelio je njegov otac Igor na društvenim mrežama.

- Ukraden crni novčanik jutros oko 8.30 sati uz pretnju noža, danas kod nadvožnjaka Autokomande, unutra se nalaze dokumenta i kartice na ime deteta Lazara S. koje su blokirane - napisao je on na Fejsbuk grupi za izgubljene i nađene stvari.

Prema njegovim rečima, lopov je prišao Lazaru, otvorio mu ranac i uzeo novčanik, a kada se mladić okrenuo - izvadio je nož i zapretio.

Lazar je bio u šoku, i odmah je policiji prijavio slučaj. U novčaniku su se nalazili dokumenta i kartice na njegovo ime, koje su ubrzo blokirane. Srećom, jer je onaj koji je pokušao pljačku vrlo brzo pokušao da zloupotrebi karticu.

- Otišao je u policiju, a iz banke su rekli da je pokusao transakciju u trafici kod "Franša", nije uspeo jer su blokirali kartice - naveo je Igor i dodao da je u pitanju "muškarac star između 25 i 30 godina, proćelav, sa bradicom i brkovima".

Vest o krađi uznemirila je članove Fejsbuk grupe, ali su mnogi pružili podršku Lazaru i njegovoj porodici.

Nekoliko dana kasnije, dogodio se obrt. Igor je ponovo podelio vest na Fejsbuku, ovoga puta radosnu - novčanik sa svim dokumentima stigao je poštom.

- Hvala osobi koja je poslala poštom novčanik sa dokumentima Lazara S. Nažalost, na pošiljci ne piše ime i prezime pošiljaoca, pa se javno zahvaljujemo ko god da je. Još uvek ima dobrih ljudi - napisao je Igor, a ova priča je pokazala još jednom da kada se i najmanje nadamo, ljudska dobrota nađe put.

