Beograđanin Lazar S. doživeo je traumatično iskustvo kada mu je, na putu do fakulteta gde je trebalo da polaže ispit, ukraden novčanik pod pretnjom nožem.

Incident se dogodio u jutarnjim satima kod nadvožnjaka na Autokomandi, a objavu o svemu podelio je njegov otac Igor na društvenim mrežama.

Igor je na Fejsbuku podelio neprijatno iskustvo Foto: Fejsbuk Printscreen

- Ukraden crni novčanik jutros oko 8.30 sati uz pretnju noža, danas kod nadvožnjaka Autokomande, unutra se nalaze dokumenta i kartice na ime deteta Lazara S. koje su blokirane - napisao je on na Fejsbuk grupi za izgubljene i nađene stvari.

Prema njegovim rečima, lopov je prišao Lazaru, otvorio mu ranac i uzeo novčanik, a kada se mladić okrenuo - izvadio je nož i zapretio.

Lazar je bio u šoku, i odmah je policiji prijavio slučaj. U novčaniku su se nalazili dokumenta i kartice na njegovo ime, koje su ubrzo blokirane. Srećom, jer je onaj koji je pokušao pljačku vrlo brzo pokušao da zloupotrebi karticu.

Muškarac koji je ukrao novčanik pokušao da kupi robu ukradenom karticom Foto: Shuterstock

- Otišao je u policiju, a iz banke su rekli da je pokusao transakciju u trafici kod "Franša", nije uspeo jer su blokirali kartice - naveo je Igor i dodao da je u pitanju "muškarac star između 25 i 30 godina, proćelav, sa bradicom i brkovima".

Vest o krađi uznemirila je članove Fejsbuk grupe, ali su mnogi pružili podršku Lazaru i njegovoj porodici.

Nekoliko dana kasnije, dogodio se obrt. Igor je ponovo podelio vest na Fejsbuku, ovoga puta radosnu - novčanik sa svim dokumentima stigao je poštom.

- Hvala osobi koja je poslala poštom novčanik sa dokumentima Lazara S. Nažalost, na pošiljci ne piše ime i prezime pošiljaoca, pa se javno zahvaljujemo ko god da je. Još uvek ima dobrih ljudi - napisao je Igor, a ova priča je pokazala još jednom da kada se i najmanje nadamo, ljudska dobrota nađe put.

