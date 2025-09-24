Slušaj vest

Zaposleni u prosveti dobili su određeno uvećanje plata, a nedavno se tim povodom oglasio i ministar finansija Siniša Mali. Prošle nedelje, Mali je izjavio da će se plate u ovom sektoru vanredno povećati za pet procenata počevši od 1. oktobra. Očekuje se da će plata nastavnika dostići približno 106.000 dinara.

Ovo povećanje plata u prosveti ostvaruje se kroz promene u koeficijentima koji se koriste za obračun zarada. Na primer, nastavnik sa sedmim stepenom stručne spreme ima koeficijent 17,32. Taj koeficijent se množi sa osnovicom zarade koja će od januara 2024. za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju iznositi 5.004 dinara.

Nastavnici u osnovnim i srednjim školama isplaćuju se iz republičkog budžeta i osnovica njihove plate za pun fond časova iznosi 86.680 dinara.

Razredne starešine imaju dodatak od sedam odsto na platu za starešinstvo, a tu je i minuli rad, pa oni sa više staža imaju i nekoliko hiljada dodatno.

U januaru 2025. godine, osnovna plata nastavnika je, nakon povećanja od 11 procenata, iznosila oko 96.230 dinara. Nakon toga, u martu, došlo je do dodatnog povećanja, pa je plata prosvetnih radnika porasla na oko 101.000 dinara.

Oktobarsko povećanje od pet procenata dodatno će unaprediti primanja, omogućavajući prosvetnim radnicima platu od oko 106.091 dinar.