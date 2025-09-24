Slušaj vest

U Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu, u petak, 26. septembra biće održana svečana promocija Zbornika radova "Zakon o opštem upravnom postupku: savremene tendencije i izazovi".

Na promociji će se obratiti potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš Foto: Kurir Televizija

Događaj okuplja narodne poslanike, predstavnike organa državne uprave i lokalne samouprave, profesore upravnog prava, sudije, advokate, javne beležnike, članove strukovnih udruženja, kao i predstavnike medija, najavili su organizatori.

Mihajlo Rabrenović je predstavnik izdavača Zbornika Foto: Kurir Televizija

Na promociji će se obratiti potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš, sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Milica Đurić, sudija i izaslanik predsednika Upravnog suda Jelena Tišma Jovanović, predstavnik izdavača Zbornika Mihajlo Rabrenović i Predrag Dimitrijević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu (u penziji), kourednik Zbornika.

Registracija učešća je obavezna, kako za publiku tako i za predstavnike medija, a možete se registrovati OVDE.

