Jesen je pravo vreme da se krene na put. Dani su još uvek dovoljno dugi i topli, gužve sa letnjih odmora su prošle, a gradovi širom Evrope i regiona nude svoj najlepši, šarenoliki ambijent. To je period idealan za vikend-izlete i produžene odmore, kada putnici žele da spoje kulturu, gastronomiju i opuštanje. Destinacija ima na pretek a mi vam u ovom tekstu donosimo 6 preporuka.

Nakon što se odlučite gde ćete na put ostaje pitanje: kako stići tamo? Avioni deluju brzo, ali imaju mane - visoke cene, stroga pravila oko prtljaga, presedanja i duga čekanja na aerodromima. Vožnja kolima deluje praktično, ali kad se dodaju gorivo, putarine, sati za volanom i potraga za parkingom u gradovima, računica i nervoza brzo nadmaše benefite.

Zato sve više ljudi bira autobus kao najpraktičniji način da stigne do evropskih i regionalnih destinacija. Prednosti su brojne - povoljne cene, jednostavna organizacija i komfor modernih autobusa sa klimatizacijom, Wi-Fi-jem i dovoljno prostora za prtljag. Uz to, karte se danas mogu lako kupiti online na sajtu www.bas.rs, što dodatno olakšava planiranje puta.

- Naša istraživanja pokazuju da iz godine u godinu raste broj putnika koji biraju autobuski prevoz, i to ne samo zbog povoljnih cena, već i zbog praktičnosti i fleksibilnosti - poručuju iz BAS-a i dodaju da korisnici njihovih usluga u anketama naročito ističu mogućnost da put organizuju bez stresa i neplaniranih troškova, ali i drugih komplikacija koje prate alternativne vidove prevoza.

Velika prednost je i to što se, za razliku od udaljenih aerodroma, autobuske stanice uglavnom nalaze u užim gradskim jezgrima i odlično su povezane javnim prevozom sa drugim deliovima grada. Putnici tako odmah mogu da nastave obilazak ili odmor, bez dodatne logistike.

Stanica BAS-a u Bloku 42 u Beogradu je izvanredno povezana javnim prevozom i lako dostupna. Opremljena je modernim čekaonicama, besplatnim Wi-Fi-jem, ormarićima za prtljag, kafićima i jasno označenim peronima, što dodatno olakšava svako putovanje. Ka većini popularnih destinacija polasci iz Beograda su česti, a karte je moguća kupiti online, bez čekanja.

Dakle, ukoliko se odlučite za putovanje autobusom računajte da nema skrivenih troškova, nema navigacije po nepoznatim putevima, nema brige oko parkinga. Samo se udobno smestite, pustite omiljenu plejlistu ili film i uživate u vožnji.

A sada, preporuke za vaše idealno jesenje putovanje.

Budimpešta

Budimpešta je grad koji spaja dve obale Dunava i dva sveta - Budim i Peštu. U pitanju je grad koji nudi savršen miks istorije, arhitekture i opuštanja. Parlament, jedno od najlepših zdanja u Evropi, dominira panoramom grada, dok šetnja Lančanim mostom vodi ka Ribarskoj tvrđavi i Matijas crkvi odakle se pruža pogled koji ostaje zauvek urezan u sećanje. Sa druge strane, u srcu Pešte uzdiže se bazilika Svetog Ištvana, a oni koji vole lagane uspone biraju Gelert brdo i Citadelu za najlepši panoramski pogled na grad.

Budimpešta je poznata i po svojim termama. Više od 120 izvora termalne vode čine je jedinstvenom u svetu. Boravak u kupatilima je deo lokalne kulture, i savršen način da se odmorite nakon šetnje gradom. Jesen je idealno vreme za takvo iskustvo: vazduh je svež, a voda topla i lekovita. U gradskom parku nalazi se zoološki vrt i botanička bašta. U pitanju je jedno od najstarijih takvih mesta u Evropi koje godišnje privuče više od milion posetilaca.

Za potpuno iskustvo Budimpešte preporučuje se da u gradu provedete barem dva do tri dana. To je dovoljno da obiđete glavne znamenitosti, uživate u panoramskoj vožnji brodom po Dunavu i otkrijete noćni život u čuvenim „ruin“ barovima, koji se nalaze u starim zgradama pretvorenim u neobične prostore za druženje.

Foto: screenshot YT/MTI Aerials

Beč

Beč je grad u kojem se istorija i savremeni život prepliću na svakom koraku. Jesen ga čini još privlačnijim - parkovi u zlatnim tonovima, miris pečenog kestenja na ulicama i koncerti u veličanstvenim dvoranama stvaraju poseban ugođaj.

Nezaobilazna je šetnja centrom grada u toku koje ćete moći da iztražite Hofburg i carsku prošlost, a svaka ulica u okolini Ringštrase-a odvešće vas do nekog arhitektonskog dragulja - od katedrale Svetog Stefana sa svojim karakterističnim šarenim krovom do elegantnih palata i muzeja. Schonbrunn, nekadašnja letnja rezidencija Habzburga, idealan je za posetu u jesenjim danima: prostrani vrtovi, fontane i dvorane svedoče o nekadašnjoj raskoši. Belvedere, sa baroknim palatama i zbirkama Gustava Klimta i Egona Šilea, nudi intimniji doživljaj umetnosti u prelepom ambijentu.

Grad je poznat i po besprekornoj infrastrukturi. Javni prevoz se perfektno organizovan, pa su sve znamenitosti lako dostupne metroom, tramvajem ili autobusom. Nakon obilazaka obavezna je poseta nekoj od tradicionalnih bečkih kafana. Kafa uz parče Saher torte u ambijentu kakav je vekovima inspirisao umetnike i intelektualce je iskustvo koje će u svakom smislu upotpuniti vaš boravak u Beču.

Foto: screenshot YT/Drone Snap

Pariz

Pariz u jesen ima posebnu draž. Grad svetlosti u ovo doba izgleda još romantičnije. Mnogi zaljubljenici u ovaj grad će vam reći da je njegova prava magija u malim stvarima: kafić na uglu, pecivo iz lokalne pekare, ulični muzičari na mostovima... Šetnja Jelisejskim poljima ili uz obale Sene je nešto što morate doživeti, kao i poseta Monmartru tokom festivala berbe vina koji se tradicionalno održava svake jeseni i okuplja hiljade posetilaca. Takvi događaji će vam otkriti i oni intimniju, lokalnu stranu francuske prestonice.

Svakako, ostavite vremena i za glavne atrakcije. Ajfelova kula godišnje privuče više od šest miliona turista, a poseta je jednostavnija uz obaveznu rezervaciju termina, dok je pogled sa vrha nezaboravan. Luvr je i dalje najposećeniji muzej na svetu, a u planu su velika preuređenja i novi ulazi koji će smanjiti gužve. Za ljubitelje umetnosti tu su i Orsej sa delima čuvenih impresionista i Pompidu centar sa modernom kolekcijom i savremenom arhitekturom. Od decembra 2024. ponovo je otvorena i katedrala Notr Dam, što je jedna od najvećih vesti za sve posetioce Pariza. Obavezna je i poseta Versaju - palati i vrtovima koje godišnje vide milioni turista.

Foto: screenshot YT/MTI Aerials

Ukoliko ste ipak za malo "mirniju" varijantu odmora sledeće tri destinacije će vam biti zanimljive. Pored evropskih prestonica koje osvajaju veličinom i bogatstvom sadržaja, podjednako privlačni mogu biti i gradovi u našem neposrednom okruženju. Nude nešto opušteniji ritam, toplu atmosferu i blizinu koja omogućava da se na put krene bez puno planiranja.

Zagreb

Prvi na listi regionalnih destinacija je Zagreb, grad koji nudi obilje sadržaja na malom prostoru i odličan je izbor za kraći jesenji predah. U samom centru nalazi se Gornji grad sa crkvom Svetog Marka, kamenim uličicama i Stonskim vratima, dok se na Kaptolu uzdiže zagrebačka katedrala. Donji grad donosi šire bulevare, trg bana Jelačića i glavnu gradsku tržnicu Dolac poznatu po bogatoj ponudi lokalnih proizvoda.

Grad ima i dosta zanimljivih muzeja koji su među najposećenijima u Hrvatskoj. Izdvajaju se tehnički muzej „Nikola Tesla“ i Muzej prekinutih veza koji je jedinstven po konceptu i popularan kod turista. Zanimljiv je i zoološki vrt u Maksimiru, dok sama park-šuma pruža priliku za duge šetnje i pravi odmor.

Zagreb je tokom prošle godine zabeležio više od 2,7 miliona noćenja. Putovanje autobusom iz Beograda je praktično i brzo - stižete direktno u centar, odakle možete da obiđete sve glavne znamenitosti peške ili kratkom vožnjom gradskim prevozom.

Foto: Profimedia

Trebinje

Drugi grad na listi je Trebinje, grad koji spaja istoriju, prirodu i miran mediteranski ritam. Za početak obilaska preporučuje se šetnja Starim gradom, kroz kamene ulice i trgove koji čuvaju autentičnu atmosferu Hercegovine. Nezaobilazne tačke su Arslanagić most iz 16. veka i Hercegovačka Gračanica na brdu Crkvina, odakle se pruža pogled na čitav grad i okolne planine.

Manastir Tvrdoš, smešten u vinogradima uz Trebišnjicu, poznat je po podrumima u kojima se vekovima proizvodi vino, a degustacija domaćih sorti poput žilavke i vranca je nešto što ne smete propustiti. Ljubitelji prirode mogu da krenu na planinu Leotar na kojoj se nalazi nekoliko vidikovaca, dok je u okolini i pećina Vjetrenica koja je upisana na UNESCO listu zbog bogatog podzemnog sveta.

Posebnu draž gradu daju trgovi u hladu platana, kafane i konobe sa domaćom hranom i vinom. Bilo da ga posetite na jedan dan ili za duži boravak, Trebinje nudi dovoljno sadržaja da svaki trenutak bude ispunjen, a opet dovoljno mira da se istinski odmorite.

Foto: Screenshot YT

Ljubljana

I, za kraj, Ljubljana, grad koji objedinjuje kulturu i prirodu. Biljni vrt Univerziteta, jedan od najstarijih u jugoistočnoj Evropi, čuva više od 4.500 biljnih vrsta na svega dva hektara, a staze kroz vrt pružaju savršenu pauzu od gradskog ritma.

Ukoliko vam nije dosta prirode u samom gradu onda je tu Šmarna Gora sa laganom hajking stazom koja vodi do vrha sa kojeg se pružaju pogledi na Ljubljanu, Kamniške Alpe, pa čak i Julijske Alpe kad je nebo čisto. Restoran na vrhu i crkvica učiniće da vreme provedeno tamo bude prijatan balans između napora i odmora.

U samom gradu, Most Zmajev je izdvaja kao arhitektonski dragulj. Izgrađen je 1901. godine u stilu Bečke secesije, sa upečatljivim dekorativnim zmajevima koji su postali simbol grada. PReporučuje se i šetnja uz reku Ljubljanicu, kroz stari grad preko brojnih mostova i širokih trgova, kao i pšoseta galerijama i restoranima koji će učiniti da osetite pravo srce grada.

Foto: screenshot YT/ExploreTheWorld

Sve u svemu, bilo da vas privlače metropole poput Pariza i Beča, raskošna arhitektura Budimpešte, šarm Zagreba, mir Trebinja ili ljupka atmosfera Ljubljane sigurno je da ćete doživeti iskustvo koje ćete pamtiti. Put do svih ovih destinacija je jednostavan i pristupačan. Dovoljno je da izaberete neki od gradova sa naše liste, kupite kartu za autobus, spakujete torbu i krenete.