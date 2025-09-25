Anđelko Mandušić je tokom Prvog svetskog rata kao vojnik SAD odlikovan 13 puta, a među ordenjem je i Medalja časti

Slušaj vest

Junak Prvog svetskog rata u vojsci SAD bio je Anđelko Mandušić, u američkoj vojsci prijavljen kao Jake Alex.

Rođen je 1887. godine u Sredskoj (selo Pejčiki) kod Prizrena, iz roda Mandušovaca, koji imaju predanje da su daljom starinom iz tetovskog kraja u Makedoniji. Kao mladić otišao je u Čikago ne bi li zaradio novaca i obezbedio bolji život.

Kad su SAD ušle u Prvi svetski rat, Anđelko se prijavio kao dobrovoljac i upućen je na Zapadni front, gde se, avgusta 1918. godine, proslavio napadom na nemačko mitraljesko gnezdo, navodi Fejsbuk stranica "Društvo ljubitelja istorije":

- Tada je pretrčao nekoliko desetina metara pod neprijateljskom paljbom, uleteo u mitraljesko gnezdo i bajonetom ubio petoricu nemačkih vojnika, dok se 15 preostalih u strahu predalo.

Odlikovan je velikim brojem ordenja i medalja, kako američkih, tako i drugih zemalja saveznica, pa i Karađorđevom zvezdom. U svojoj vojnoj karijeri dostigao je čin pukovnika američke vojske. Umro je u Čikagu 1959. godine i sahranjen u Manastiru Svetog Save u Libertivilu.

Dobio je najviše vojno priznanje SAD - Medalju časti, koju uručuje predsednik, a pred kojom salutiraju svi pripadnici oružanih snaga, uključujući i vrhovnog zapovednika.