Ogromne gužve ovog podneva stvorile su se na Autokomandi i Gazeli, a kako su javili sugrađani, na Autokomandi se jedno vreme skoro pa bukvalno stajalo duže od pola sata!

Kako se vidi na snimcima i fotografijama, na auto-putu kod Autokomande su i trenutno velike gužve.

Gužve su i na autoputu kod Autokomande Foto: Naxi printscreen

Ogromna kolona vozila stajala je u mestu, a vozila su se pomerala nekoliko centimetara u roku od nekoliko minuta, te je došlo do velikog zakrčenja na jednoj od ključnih gradskih deonica.

Vozila na autoiputu se usporeno kreću Foto: Naxi printscreen

Takođe, slična situacija je i na mostu Gazela. Ogroman broj vozila pokušava da se probije u oba smera. Saobraćaj sporo teče.

Ogromne gužve i na Gazeli Foto: Naxi printscreen

Kako se vidi na Gugl mapama, crvenom bojom označena je čitava deonica od Konjarnika, pa do Beogradske arene, što iznosi oko 10 kilometara.

Zašto su ogromne gužve

Kod Dušanovačke pijace prijavljena je saobraćajna nesreća, ali nije poznato stanje učesnika.

Pretpostavlja se da je saobraćaj usporen zbog radova koji se odvijaju danas na mostu Gazela u petlji "Sava Centar" u smeru Beograd-Šid.

Kako je saopšteno iz JP "Putevi Srbije", danas od 10 do 15 časova, izvodiće se radovi na krpljenju udarnih rupa na krajnjoj desnoj izlivnoj saobraćajnoj traci na mostu Gazela u petlji Sava Centar, na državnom putu I M reda broj 11, deonica petlja Mostar – petlja Sava Centar ( od km 15+575 do km 15+275 ), u smeru Beograd - Šid.

U zoni radova, saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom u dužini od 300 metara. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.