Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da je dosadašnja kontrola tržišne inspekcije, koja je obuhvatila trgovinske lance Delez i Veropulos, da se Vladina uredba o ograničavanju marži nije poštovala u 73 objekta Deleza i tri objekta Veropulosa, kao i da treba da plate kaznu od ukupno 25,5 miliona dinara.

- Ukupan broj prekršajnih naloga koji je izdat je u vrednosti od 25,5 miliona dinara, od čega je 24,5 miliona za Delez, a milion za Veropulos - izjavila je ministarka Lazarević posle sastanka u vladi sa predstavnicima ambasada Nemačke, Belgije, Holandije i EU.

Lazarevićeva je rekla da tržišna inspekcija obavlja kontrole i da su zapisnici stigli iz prve faze inspekcije koja se tiče dva lanca: Deleza i Veropulosa za 86 objekata koji su kontrolisani.

Tržišna inspekcija u marketima Foto: Shutterstock

Inspekcija u 83 objekta

- Od 86 objekata inspekcija je obuhvatila 83 objekta Deleza i tri Veropulosa. Od 86 objekata konstatovano je da se Delez nije pridržavao vladine uredbe u 73 objekta od 83. Za još sedam objekata se čekaju kranji rezultati pošto nisu na vreme dostavili neka dokumenta tržišnoj inspekciji, pa čekamo da vidimo konačni ishod, ali u šest objekata nije konstatovana povreda uredbe. Kod Verouplosa oni su takođe prekršili uredbu ali se radi o teničkoj stvari oko cenovnika i jednom propustu pošto su cene već bile iznivelisane - rekla je ministarka trgovine.

Sastanku u vladi su prisustvovali prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ambasadorka Nemačke Anke Konrad, ambasador Holandije Martijn Elgersma, ambasador Belgije Frederik Develter, ambasador i šef kancelarije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat i šef ekonomskog odeljenja Nemačke Andreas Herdt, kao i šef odeljenja za evropske integracije kancelarije EU u Srbiji Katarina Motoskova.