Dok nas jedni deru za 250, drugi prodaju papriku za 90 dinara! Srpkinje čekaju da padnu cene, a evo gde je jeftino
Iako je sezona pripreme zimnice uveliko traje, mnoge domaćice i dalje čekaju da cene paprike padnu kako bi kupile i počele spremanje ajvara i ostalih zimskih specijaliteta.
Na Kalenić pijaci kilogram crvene paprike košta oko 250 dinara, dok se na drugim beogradskim pijacama cena kreće od 180 do čak 300 dinara.
U marketima je paprika još skuplja između 180 i 250 dinara po kilogramu, što mnogima ozbiljno opterećuje kućni budžet. Srećom, kod manjih prodavaca i na kvantašima može da se nađe povoljnija paprika kilogram crvene šilje košta i oko 90 do 120 dinara. U Pančevu je situacija nešto bolja, pa kilogram paprike može da se kupi za samo 90 dinara.
Domaćice tvrde da trenutno ne kupuju papriku u većim količinama jer čekaju da cene konačno padnu, kako bi mogle da krenu sa spremanjem zimnice i pravljenjem ajvara.
Muke domaćica
Visoke cene paprike i povrća dodatno opterećuju porodice, ali nada u jeftiniju papriku na kvantašima i manjim tezgama još uvek živi.
- Mi u Leskovcu svake godine od zimnice stavljamo čuvene "peglane paprike", paradajz salatu, krastavčiće i pravimo ajvar i ljutenicu. Ove godine ništa od toga još uvek nismo počeli jer paprika i dalje drži cenu. 200 dinara treba da dam za kilogram, a samo za peglane paprike mi treba 10 kilograma, plus ajvar. Nikako se ne isplati... Čekamo da padne cena, kod nekih prodavaca je prošle godine u oktobru bilo jeftinije pa se nadam da će i sada - kaže nam Leskovčanka D. Đ.
Cena paprike
- kilogram crvene šilje u marketima 180-250
- beogradske pijace 180-250 pa čak i 300
- kvantaš 90-120
- u Pančevu kod nekih prodavaca 90
*Iznosi su u dinarima