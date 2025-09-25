Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu

Slušaj vest

Iako je sezona pripreme zimnice uveliko traje, mnoge domaćice i dalje čekaju da cene paprike padnu kako bi kupile i počele spremanje ajvara i ostalih zimskih specijaliteta.

Na Kalenić pijaci kilogram crvene paprike košta oko 250 dinara, dok se na drugim beogradskim pijacama cena kreće od 180 do čak 300 dinara.

U marketima je paprika još skuplja između 180 i 250 dinara po kilogramu, što mnogima ozbiljno opterećuje kućni budžet. Srećom, kod manjih prodavaca i na kvantašima može da se nađe povoljnija paprika kilogram crvene šilje košta i oko 90 do 120 dinara. U Pančevu je situacija nešto bolja, pa kilogram paprike može da se kupi za samo 90 dinara.

Priprema zimnice u toku Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Domaćice tvrde da trenutno ne kupuju papriku u većim količinama jer čekaju da cene konačno padnu, kako bi mogle da krenu sa spremanjem zimnice i pravljenjem ajvara.

Muke domaćica

Visoke cene paprike i povrća dodatno opterećuju porodice, ali nada u jeftiniju papriku na kvantašima i manjim tezgama još uvek živi.

- Mi u Leskovcu svake godine od zimnice stavljamo čuvene "peglane paprike", paradajz salatu, krastavčiće i pravimo ajvar i ljutenicu. Ove godine ništa od toga još uvek nismo počeli jer paprika i dalje drži cenu. 200 dinara treba da dam za kilogram, a samo za peglane paprike mi treba 10 kilograma, plus ajvar. Nikako se ne isplati... Čekamo da padne cena, kod nekih prodavaca je prošle godine u oktobru bilo jeftinije pa se nadam da će i sada - kaže nam Leskovčanka D. Đ.

Ne isplati se praviti ajvar kad je skupa paprika Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Cena paprike kilogram crvene šilje u marketima 180-250

beogradske pijace 180-250 pa čak i 300

kvantaš 90-120

u Pančevu kod nekih prodavaca 90