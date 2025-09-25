Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetog sveštenomučenika Avtonoma.

Sveti sveštenomučenik Avtonom živeo je i propovedao hrišćanstvo u Italiji sve dok car Dioklecijan nije zapovedio veliki progon hrišćana. Tada se povukao u Vitiniju Azijsku, u mesto zvano Soreos. Predanje kaže da je tu mnoge preveo u hrišćanstvo, i sagradio crkvu Svetog Arhangela Mihaila.

Nakon nekog vremena Avronom je saznao da se u blizini Soreosa nalazi mesto Limna u kome žive samo neznabošci. Otišao je tamo i hrabro počeo da propoveda o ljubavi Hristovoj i ispravnosti vere u jednog Boga i uskoro mnogi poverovaše u njegove reči.

Avtonom je tako stekao i mnogo neprijatelja. Zabeleženo je da je grupa neznabožaca jednog dana upala u crkvu Svetog Arhangela Mihaila za vreme službe koju je Avronom vršio i ubili svetitelja na oltaru zajedno sa svim vernicima koji su se tu zatekli, piše spc.rs.

Ipak, priča o ovom svetitelju ne završava se tu. U vreme cara Konstantina na njegovom grobu podignut je hram. Legenda kaže da se na tačno dva veka od smrti Sveti Avtonom javio u snu jednom vojniku zapovedivši mu da iskopa njegove mošti. Nakon što je ovaj to poslušao svi okupljeni su mogli da se uvere da su zemni ostaci svetitelja netaknuti, a u danima koji su usledili mnogi su bolesnici ozdraviše samo što su dodirnuli mošti Svetog Avtonoma.

Zato je i danas običaj da se izgovori molitva Svetom sveštenomučeniku Avtonomu, koja, kako se veruje, donosi zdravlje i napradak svakoj porodici:

"Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Avtonome: Moli Hrista Boga da spase duše naše".