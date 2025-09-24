Slušaj vest

Stručnjaci upozoravaju na kožnu bolest koja sve više pogađa mlade i može prilično da zagorča život. Hronična upala znojnih žlezda se, kako kažu specijalisti, sve više širi.

U razgovoru za Kurir televiziju sa profesorom dr Milošem Nikolićem, direktorom Klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, istaknuto je da se o ovoj bolesti i dalje nedovoljno zna i govori.

- Hidradenitis suppurativa je jedna od najtežih hroničnih oboljenja koja postoje u dermatologiji, a ranije nije imalo nikakvu određenu terapiju za svoje lečenje, nego su pacijenti lečili dugotrajnom primenom antibiotika, lokalno ili opšte. Radi se o promenama koje se nalaze u velikim pregibnim površinama, ispod pazuha najčešće, u glutealnom predelu, u predelu prepona, najčešće nekad u genitalnim zonama, gde se javljaju bolni čvorići koji mogu da se otvore, krenu da gnoje, a onda naravno to gnojenje i vlaženje pravi ogromne probleme pacijentu, a naravno bol onemogućava ljudima normalno funkcionisanje - objasnio je Nikolić.

On je dodao da bolest najčešće počinje kod mlađih odraslih osoba:

- Početak bolesti je najčešće kod mlađih odraslih osoba od 18-19 godina do 30 i nešto godina života, mada se može javiti i kasnije, ali najčešće počinje u ovom dobu. Kako vreme protiče, ukoliko pacijenti ne dobijaju adekvatnu terapiju, promene postaju sve izraženije, svi simptomi su gori i naravno sve je teže lečiti pacijente koji na kraju moraju da budu lečeni hirurški i to često bude nedovoljno zadovoljavajuće ukoliko se kasno pristupi terapiji.

Pored stručnog ugla, predstavljeno i lično iskustvo pacijentkinje Ivane Čolović, koja se godinama bori sa ovom bolešću.

- Kod mene su se prvi simptomi javili kada sam imala 22 godine, s tim što prvih 6 godina nisam znala od čega bolujem, tek nakon toga sam otkrila da je u pitanju HS sa kojim je jako teško živeti. Vi ste ograničeni potpuno što se tiče posla, što se tiče porodice, apsolutno u svemu jer kada dođe do tih upalnih procesa vi praktično ne možete iz kuće da izađete. Kod mene se primenjivala terapija antibiotska i hirurška, to nije urodilo plodom, simptomi su se konstantno pogoršavali. Međutim, sada otkako sam na donacijskoj biološkoj terapiji, simptomi su potpuno nestali i sada mogu da živim normalno, što i jeste poenta svega ovoga, da pomognemo svima koji boluju od iste bolesti, od hidradenitis suppurativa - rekla je Ivana.

