Građani tvrde da "ojadi" prodavce na sitno, uspešno ih zamajava pričom, traži i kopa sitniš po novčaniku, a onda krupnu novčanicu koju je pokazala ranije vrati u novčanik i ubeđuje da je sve uredno platila.

- Neka se propaze trgovci u Cvijićevoj, plava starija gospođa ide po radnjama i pokušava da prevari sa 2.000 dinara. Sreća, nije me, odmah sam je oterao - upozorio je građanin, dok su i ranije kružila slična upozorenja na mrežama:

Detaljni opis fizičkog izgleda žene

- Po drugi put osoba V.M. krade u piceriji u Vojislava Ilića novac na foru usitnjavanja novca, ovog puta su je zabeležile kamere, nije jedina već je sa ekipom. Ženska osoba mršavija žutu kraću kosu i mladež iznad usne, oprez svima da pripaze na ovog lopova. Ja imam proverene informacije i znam ko je ova osoba ukoliko je neko imao slično iskustvo može da mi se javi za podatke u vezi prijavljivanja slučaja jer ako je nas više prijavi veća je verovatnoća da nadležni nešto urade povodom toga. Kačena je i po drugim sajtovima i profilima sa dokazom o krađi na istu foru.