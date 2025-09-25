Slušaj vest

Žena koja vara kasire u Beogradu čuvenim dobro poznatim "trikom 2.000 dinara" ponovo hara u nekim delovima prestonice, upozoravaju Beograđani.

Građani tvrde da "ojadi" prodavce na sitno, uspešno ih zamajava pričom, traži i kopa sitniš po novčaniku, a onda krupnu novčanicu koju je pokazala ranije vrati u novčanik i ubeđuje da je sve uredno platila.

Najnovije upozorenje građana na ovu prevaru pojavilo se na beogradskoj Instagram stranici serbialive_beograd.

- Neka se propaze trgovci u Cvijićevoj, plava starija gospođa ide po radnjama i pokušava da prevari sa 2.000 dinara. Sreća, nije me, odmah sam je oterao - upozorio je građanin, dok su i ranije kružila slična upozorenja na mrežama:

novčanice od 2.000 dinara u novčaniku
Kako funkcioniše prevara Foto: Shutterstock

Detaljni opis fizičkog izgleda žene

- Po drugi put osoba V.M. krade u piceriji u Vojislava Ilića novac na foru usitnjavanja novca, ovog puta su je zabeležile kamere, nije jedina već je sa ekipom. Ženska osoba mršavija žutu kraću kosu i mladež iznad usne, oprez svima da pripaze na ovog lopova. Ja imam proverene informacije i znam ko je ova osoba ukoliko je neko imao slično iskustvo može da mi se javi za podatke u vezi prijavljivanja slučaja jer ako je nas više prijavi veća je verovatnoća da nadležni nešto urade povodom toga. Kačena je i po drugim sajtovima i profilima sa dokazom o krađi na istu foru.

Ne propustiteDruštvoBEOGRAĐANKA NASELA NA PREVARU U TRŽNOM CENTRU! Zaustavila je trudna žena i imala 1 zahtev: Dala joj novac, pa okrenula broj (FOTO)
Tržni centar u Beogradu
DruštvoNova moderna prevara uzela maha u Srbiji! Pozove vas bliska osoba i traži novac, a u sve umešana veštačka inteligencija
Penzionerka nasela na prevaru
DruštvoBeograđanka nasela na prevaru! Zaustavila je trudna žena i imala 1 zahtev: Dala joj novac, pa okrenula broj FOTO
bulevar-yt-pt.jpg
DruštvoVažno upozorenje za penzionere u Beogradu! Prevaranti vrbuju starije građane u ovom delu grada: Nose fascikle i... FOTO
Penzionerka