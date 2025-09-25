OD DANAS LETO POSUSTAJE, STIŽU PLJUSKOVI I OLUJNI VETAR! A već od sutra i za 10 stepeni manje! Evo šta nas čeka za vikend
Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine.
Najniža temperatura biće od 12 do 20, a najviša dnevna od 23 na zapadu do 27 stepeni na jugoistoku zemlje.
Vreme u Beogradu
U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, uglavnom pre podne i ka kraju dana.
Najniža temperatura biće od 16 do 19, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
Vreme narednih dana
Narednih dana svežije.
Od petka, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 20 stepeni, u košavskom području od petka do nedelje uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.
Biometeorološka prognoza
Nepovolјna biometeorološka situacija za hronično obolele. Oprez se savetuje osobama sa respiratornim i psihičkim tegobama, a posebno reumatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima.
Nevreme koje je iz centralnog Mediterana i sa Alpa stiglo do našeg regiona, pre svega do Slovenije i Hrvatske, neće stići do Srbije, tako da našoj zemlji ne preti nevreme, jer će oblačni sistemi stići znatno oslabljeni. Ipak, očekuje se zahlađenje.
