Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine.

Najniža temperatura biće od 12 do 20, a najviša dnevna od 23 na zapadu do 27 stepeni na jugoistoku zemlje.

Vreme u Beogradu

U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, uglavnom pre podne i ka kraju dana.

Najniža temperatura biće od 16 do 19, a najviša dnevna oko 25 stepeni.

Vreme narednih dana

Narednih dana svežije.

Od petka, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 20 stepeni, u košavskom području od petka do nedelje uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Biometeorološka prognoza

Nepovolјna biometeorološka situacija za hronično obolele. Oprez se savetuje osobama sa respiratornim i psihičkim tegobama, a posebno reumatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima.

Nevreme koje je iz centralnog Mediterana i sa Alpa stiglo do našeg regiona, pre svega do Slovenije i Hrvatske, neće stići do Srbije, tako da našoj zemlji ne preti nevreme, jer će oblačni sistemi stići znatno oslabljeni. Ipak, očekuje se zahlađenje.

