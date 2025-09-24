Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da je dosadašnja kontrola tržišne inspekcije, koja je obuhvatila trgovinske lance Delez i Veropulos, pokzala da se vladina uredba o ograničavanju marži nije poštovala u 73 objekta Deleza i tri objekta Veropulosa, kao i da treba da plate kaznu od ukupno 25,5 miliona dinara.

"Ukupan broj prekršajnih naloga koji je izdat je u vrednosti od 25,5 miliona dinara, od čega je 24,5 miliona za Delez, a milion za Veropulos", izjavila je ministarka Lazarević posle sastanka koji su ona i ministar finansija Siniša Mali održali sa predstavnicima ambasada Nemačke, Belgije, Holandije i EU.

Ministri Siniša Mali i Jagoda Lazarević nakon sastanka sa predstavnicima ambasada Nemačke, Belgije, Holandije i EU. Foto: Ministarstvo trgovine

Lazarevićeva je rekla da tržišna inspekcija obavlja kontrole i da su zapisnici stigli iz prve faze inspekcije koja se tiče dva lanca: Deleza i Veropulosa za 86 objekata koji su kontrolisani.

"Od 86 objekata inspekcija je obuhvatila 83 objekta Deleza i tri Veropulosa. Od 86 objekata konstatovano je da se Delez nije pridržavao vladine uredbe u 73 objekta od 83. Za još sedam objekata se čekaju kranji rezultati pošto nisu na vreme dostavili neka dokumenta tržišnoj inspekciji, pa čekamo da vidimo konačni ishod, ali u šest objekata nije konstatovana povreda uredbe. Kod Verouplosa oni su takođe prekršili uredbu ali se radi o jednoj teničkoj stvari oko cenovnika i jednom propustu pošto su cene već bile iznivelisane. Prekšajni nalozi su već izdati", rekla je ministarka trgovine.

Kako je navela, ukupno je predmet kontrole bilo nešto malo više od 5.500 proizvoda i konkretno kod Deleza broj proizvoda koji nije bio usklađen sa uredbom je oko 550 ili 560 proizvoda.

Lazarevićeva je istakla da je to samo prva faza kontrole.

"Tržišna inspekcija ide dalje na teren kada su u pitanju drugi trgovinski lanci koji će biti kontrolisani, ali takođe i ovi koji su već kontrolisani, znači da kontrola još traje. U sledećoj fazi će svakako biti i kontrola onog dela koji se tiče 'of rabata' koji su takođe važan deo uredbe", rekla je ministarka.

Foto: Ministarstvo trgovine

Poručila je da će će tržišna inspekcija raditi u narednom periodu bez prestanka.

"Ovo su prvi rezultati koje smo očekivali i koji potvrđuju da je u najvećem broju objekata koji su bili predmet kontrole... (bilo kršenja), tržišni inspektori su po objektu birali nasumice nekih 69 proizvoda, po tri iz svake kategorije - 23, ukupno je predmet kontrole bilo nešto malo više od 5.500 proizvoda, konkretno kod Deleza broj poroivoda koji nije bio usklađen sa uredbom je oko 550 ili 560 proizvoda, ako sam dobro zapamtila. Pratimo dalje a inspekcija dalje radi svoj posao", istakla je ona.

Napomenula je da kada je reč o prekršajnim nalozima da inspektori mogu na licu mesta da izdaju mandatnu kaznu i ako lanci postupe u roku od sedam, osam dana kazna se umanjuje za 50 odsto.

Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena Foto: Shutterstock, Vlada Republike Srbije

"Ako ne, ide se na prekšajni sud i to je onda već stvar da li će se trgovinski lanci odlučiti za plaćanje ili ne. Tako da postoje procedure propisane zakonom i u tom sankcionisanju. Zapisnici su poslati svim akterima koji su bili predmet kontrole da se izjasne i to je proces koji teče i obaveštavaćemo javnost kako se kontrola odvija, kao i za ove druge trgovinske lance gde je krenula kontrola", navela je ministarka Lazarević.

Ona je navela da je danas održan sastanak sa više evropskih ambasadora u Beogradu i to na njihov zahtev na kome se razgovaralo o uredbi o smanjenju marži.

Sastanku u vladi su prisustvovali prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ambasadorka Nemačke Anke Konrad, ambasador Holandije Martijn Elgersma, ambasador Belgije Frederik Develter, ambasador i šef kancelarije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat i šef ekonomskog odeljenja Nemačke Andreas Herdt, kao i šef odeljenja za evropske integracije kancelarije EU u Srbiji Katarina Motoskova.

"Sastanak je iniciran zbog komentara Deleza i Lidla na uredbu o ograničenju marži, ali je dijalog bio vrlo konstruktivan i rekli smo da ne želimo da diskriminišemo strane investitore i da su oni dobrodošli u Srbiju.Istakli smo da je primarni cilj paketa ekonomskih mera bolji život naših građana i da se izborimo sa cenama kakve jesu i što im je otvoreno rečeno po pitanju poređenja cena hrane u najrazvijenijim zemljama Zapadne Evrope a kolike su kod nas", rekla je ona.

Navela je da je u razgovoru sa ambasadorime rečeno da verujemo da su njihove kompanije koje su investitori i vodeći lanci ovde sve ove godine dobro poslovali i da ne treba toliku pompu podizati oko jedne uredbe koja je vrlo jasna i koja gleda opšti javni interes a to je boljitak za naše građane i njihovu ukupnu kupovnu moć.

Lazarevićeva je naglasila da su ambasadorima dati jasni argumenti zbog kojih se to radi i da će zakoni iz oblasti trgovine koji se pripremaju poštovati evropske direktive.

"Hoćemo da napravimo neke sistemske promene u delu trgovine, da stvari dovedemo u red, uključujući i te iste komapnije iz Evropske unije kako bi se ponašale onako kao što rade i u svojim zemljama. To će biti predmet tih zakona a pogotovu onoga koji se tiče sprečavanja nepoštenih trgovačkih praksi", rekla je Lazarevićeva.

Istakla je da su nama važne i naše kompanije i naši dobavljači, srednja i mala preduzeća iz segmenta industrije koje zavise od trgovinskih lanaca jer svoje proizvode plasiraju preko njih.

Ministarka je navela da se razgvaralo i oko ograničenja "of rabata" koji su bili ispod radara i istakla da je većina tih nameta zabranjena u Evropskoj uniji.

Hoćemo da napravimo neke sistemske promene u delu trgovine, poručila je ministarka Foto: Shutterstock

"Preneli smo i da smo sa trgovinskim lancima Lidlom i Delezom imali direktnu komunikaciju", rekla je ona.

Ministarka je uputila molbu našim dobavljačima koje rade sa trgovinskim lancima da nastave da izveštavaju ministarstvo o svim stvarima koje se događaju.

"Trgovci bi trebalo da budu fer prema dobavljačima u odnosu na pritiske za koje znamo da su dešavali ranije a i sada ali mi pratimo i motrimo na to", poručila je Lazarevićeva.