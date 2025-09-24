Slušaj vest

Kikbokserka Aleksandra Krstić, nakon osvajanja titule profesionalne prvakinje sveta, sprema se za Svetsko prvenstvo na kojem će u novembru u Abu Dabiju učestvovati kao deo reprezentacije Srbije.

Na reviji održanoj u Novom Sadu u kategoriji do 65 kilograma, u borbi za šampionski pojas pobedila je Italijanku Rebeku Vajani. Meč je bio težak, ali nema vremena za odmor, sledi odlazak na Svetsko prvenstvo.

- Iskreno, još uvek ne znam da li sam svesna da sam osvojila. Nastavljam da se pripremam za to svetsko prvenstvo koje će se održati u Abu Dabiju od 21. do 30. novembra, tako da to je neka sledeća stanica. U decembru bi trebalo da odradim jedan ili dva profi meča, videćemo šta će tu da se desi i tako ću da završim ovu godinu - izjavila je Aleksandra.

Sa svojih 18 godina, kada je počela da se bavi ovim sportom samo da bi smanjila kilažu, Aleksandra nije ni slutila da će u tridesetim postati svetska prvakinja.

- Imala sam 105 kila, tako da sam krenula iz toga, nije mi se žurilo, bilo mi je dosadno i kao ajde malo na kik boks sa bratom i tako je počelo. Nekako su svi pričali odmah da sam talentovana, da mi super ide, brzo sam prešla u takmičarsku grupu i nije mi bio neki plan da se takmičim, bilo mi je samo cilj da skinem kile. Međutim, eto prvi meč pa ajde, hoćeš da probaš. Ta ljubav u meni prema borilačkim sportovima postoji još od malena, prvi borilački sport koji sam trenirala je bio aikido, ali onda sam prešla na nešto konkretnije, tako da ta ljubav postoji i samo se u tim nekim momentima probudila i to traje još uvek - ispričala je Krstić.

Aleksandrin trener istakao je koliko mu znači njen uspeh:

- Bilo mi je puno srce, prvenstveno zbog nje, zato što znam koliko je ona to želela i ta titula je falila u njenoj sportskoj karijeri. To je bila kruna njene karijere, mogu da kažem, koliko sam bio srećan zbog nje.

