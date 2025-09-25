- Posebno mi je drago što je domaća industrija razvila novu tehniku, novo naoružanje, što smo mogli da sagledamo i na vojnoj paradi, gde smo videli da ta sredstva imaju primenu. To nije mala stvar za nas i našu zemlju, mi smo sigurni u sve to što se radi jer nam sigurno domaća pamet donosi mnogo novina u naoružanju, odnosno opremanju vojske - rekao je Čikarić dodavši da je Udruženje dalo svoj doprinos učešćem u stroju veterana na nedavno održanoj vojnoj paradi ”Snaga jedinstva”.