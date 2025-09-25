Slušaj vest

Članovi Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije posetili su 12. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme ”Partner 2025” na Beogradskom sajmu.

Tom prilikom, potpukovnik u penziji Milovan Čikarić iz Udruženja istakao je da se na sajmu može videti mnogo novih i sredstava iz razvoja naše odbrambene industrije.

- Posebno mi je drago što je domaća industrija razvila novu tehniku, novo naoružanje, što smo mogli da sagledamo i na vojnoj paradi, gde smo videli da ta sredstva imaju primenu. To nije mala stvar za nas i našu zemlju, mi smo sigurni u sve to što se radi jer nam sigurno domaća pamet donosi mnogo novina u naoružanju, odnosno opremanju vojske - rekao je Čikarić dodavši da je Udruženje dalo svoj doprinos učešćem u stroju veterana na nedavno održanoj vojnoj paradi ”Snaga jedinstva”.

Članovi Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije posetili sajam ”Partner 2025” Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Članovi ovog Udruženja, osnovanog radi očuvanja slobodarskih tradicija Republike Srbije, ugleda i etike pripadnika organa bezbednosti i vojne policije, doprinosa odbrambenoj sposobnosti zemlje, kao i ostvarivanja društvenog i socijalnog statusa i potreba veterana, redovno učestvuju u svim aktivnostima sistema odbrane.

Kurir.rs

