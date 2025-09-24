Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Loncar razgovarao je u Minsku sa ministrom zdravlja Belorusije Aleksandrom Hodžajevim o mogućoj saradnji dve države u oblasti transplantacije organa.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva zdravlja, beloruska strana ostvaruje zavidne rezultate u oblasti transplatacije organa, dok u Srbiji i pored značajnog povećanja broja donora ove godine i dalje postoji lista čekanja.

Na sastanku je dogovoreno da će građani Srbije moći da računaju na transplantacije organa u Belorusiji o trošku države Srbije i da će u najskorijem roku biti formirani stručni timovi i sa jedne i sa druge strane koji će tesno sarađivati kako bi ta saradnja bila što bolja i efikasnija.

Ministar zdravlja Zlatibor Loncar razgovarao je sa ministrom zdravlja Belorusije Aleksandrom Hodžajevim Foto: Printscreen/ Ministarstvo zdravlja

Pravni i zakonski okvir za tu vrstu saradnje, kako se navodi, obezbediće Memorandum o razumevanju, koji su dvojica ministara danas potpisala u Minsku.

Domaćini su ministra Lončara upoznali i sa radom, kapacitetima i načinom funkcionisanja prestižne državne ustanove "Minski naučno - praktični centar za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju", gde se obavlja najveći broj transplantacija u Belorusiji i gde će građani Srbije moći da računaju na tu vrstu intervencije.

Foto: Printscreen/ Ministarstvo zdravlja

Lončar boravi u zvaničnoj radnoj poseti Belorusiji na poziv svog kolege ministra zdravlja Aleksandra Hodžajeva sa kojim je imao otvoren i konkretan razgovor, a tokom sastanka sa beloruskim ministrom i njegovim saradnicima, bio je u prilici i da se upozna sa detaljima zdravstvenog sistema Belorusije, kao i sa njihovim planovima i prioritetima u narednom periodu.

Ministar zdravlja Srbije je tokom jednodnevnog boravka u glavnom gradu Belorusije imao izuzetnu priliku da se susretne i sa mitropolitom Minska i Zaslavlja Venijaminom, patrijaršijskim egzarhom cele Belorusije, koji snažno podržava program darivanja organa i transplantacija.

Kurir/ RTS