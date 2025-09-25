Slušaj vest

Pre devet godina na Alpima u Italiji ugašen je život Aleksandra Džavovića, mladog planinara sa Zlatibora. Na pohodu na vrh Visoki Kanin, na 2.575 metara nadmorske visine desila se tragedija kada je pokušao da spase dvoje kolega planinara kada su proklizali niz ledenu stenu.

Oni su preživeli, ali je Aleksandar nažalost izgubio život u 29. godini - položio ga je u herojskom podvigu, braneći tuđe živote.

- Sećanje na tu 2016. godinu su i dalje živa. Trebalo je da idu na planinarenje u Sloveniju, ali se ruta promenila i otišli su u Italiju. Dvoje planinara sa kojima je išao, među kojima je bila i njegova devojka su proklizali, Aleksandar je prišao da ih spase, ali je pao sa litice visoke oko 300 metara. Njih dvoje su preživeli, ali Aleksandar nije - započinje priču za Rinu, njegov otac Despot.

Otac sa tugom i ponosom dodaje da je njegov pokojni sin imao viziju da u zlatiborskom selu Stublo podigne planinsku kućicu za ljubitelje prirode. Nakon tragedije, Despot je odlučio da ispuni njegovu želju i sagradi jedinstveni planinarski dom, kao trajni spomenik i zadužbinu.

- Aleksandar je jako voleo prirodu i još pre pogibije imao je ovu skicu za dom. Po njegovoj skici urađena je od drveta. Nakon njegove smrti odlučio sam da tu njegovu ideju sprovedem u delu, da podignemo jedinistveni Planinarski dom, kao znak časti i večnog sećanja na njega. Uspeli smo u tome i ovaj dom će biti na usluzi i od pomoći planinarima koji se nađu u ovom kraju. Zbog uslova nije od drveta, već od tvrdih materijala ali smo pratili njegovu skicu - dodaje Despot.

Osim planinarskom doma u selu Stublo, spomen-obeležje za Aleksandra Džavovića postavljeno je i na mestu na kom je stradao u podnožju Alpa. Tu akciju su podržali i pomogli da se sprovede i planinari PD "Omorika" iz Užica.

- Čitava ta akcija bila je jako lepo organizovana, tako da smo uspeli da postavimo ploču u podnožju vrha gde je Aleksandar izgubio život. Potom smo se u njegovu čast iz dva smera popeli na vrh Visoki Kanin. Sa mnom je bio moj sin Nikola i planinar Stefan Danilović - kaže Slobodan Stefanović iz PD Omorika.

Aleksandar Džavović je izgubio život u planini, ali iza sebe je ostavio primer nesebične hrabrosti. Njegovo ime danas živi kroz planinarski dom i spomen-ploču, kao opomena i večna uspomena na tragediju koja je zavila porodicu i prijatelje u crno, ali i kao simbol dostojanstva i ljubavi prema drugima.