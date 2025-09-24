Slušaj vest

Zbog čega mladi imaju poteškoća da nađu partnera i da li su za to zadužene društvene okolnosti, mišljenja su podeljena.

Građani za neke od razlogaza usamljenost mladih navode to što mladi cene površne karakteristike, imaju manjak društva, ili krive društvene mreže.

Digitalna kultura zavođenja menja tradicionalne oblike romantičnih veza, ističu stručnjaci, te se neretko veze završe i pre nego što počnu.

EPIDEMIJA USAMLJENOSTI "Hukap" kultura i goustovanje - Evo šta znače ovi termini: Upravo oni mogu biti krivac za položaj mladih ljudi Izvor: Kurir televizija

- To je ono što zovu "hukap" kultura i to je postalo dominantno kod velikog broja mladih ljudi, ta kultura brzih veza, jako se brzo upoznaju ali isto tako jako brzo i prekinu tu vezu. Ne prekinu nešto zvanično, nego kako kažu goustovanje, samo prestanu da se javljaju. Jedna osoba prestane da se javlja ovoj drugoj i tako u krug i to je isto simptomatično za digitalnu kulturu, zato što te aplikacije prave brz nalet dopamina ljudi instant požele tu osobu iako nema nekog razloga i onda jako brzo se ohlade od toga, sve se to dešava preko nekog jurnjava za nekim dopaminom koja nije prava bliskost ljudima - kaže Istok Pavlović, stručnjak za drutvene mreže.

Manje vremena ispred ekrana i veća prisutnost u stvarnom svetu, kao i podrška najbližih, ključni su za sprečavanje razočaranja u ljubav, smatraju psiholozi.

- Pa najbolje je prvo da budu realni, da budu orijentsani prema onome što je realan život, ne što je na društvenim mrežama, da postanu svesni toga i da jednostavno vide kakva je realnost, šta je moguće i koji su njihovi kapaciteti, ali to ne mogu deca i mladi sami, nego moraju uz pomoć odraslih. To znači na prvom mestu je porodica, a zatim i ovako druga mesta na kojima deca borave, da li su to škole, fakulteti, tu mora doći do neki izmena gde bi se govorilo i o ovim bitnim stvarima za njihov period života - kaže psiholog, Dragana Ivanović.

Ljubav nije iščezla, samo smo na trenutak zaboravili gde se ona krije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs