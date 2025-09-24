Slušaj vest

Nakon vesti da je jednogodišnja beba u Laćarku pala niz stepenice porodične kuće, nakon čega je i preminula, policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je majku deteta. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

Psiholozi tvrde da vaspitanje i formiranje deteta počinje još dok je u stomaku. Mnogi od njih naglašavaju da je majka ključna figura. Šta u slučaju kada roditelji zanemaruju emotivne i fizičke potrebe svoje dece?

Na ovu temu za Kurir govorila je Nađa Tulić, psiholog:

- Emocionalno zanemareno dete ne prestaje da voli svog roditelja, već sebe, što je najopasnija posledica. Deca, posebno kada su bebe a i kasnije kada imaju formiran emotivni atačment, oni su najvezaniji za svoju majku ili staratelja. Majka je ključna za afektivnu vezanost. Formiranje unutrašnjeg emocionalnog modela zavisi od majke jer će iz tog odnosa dete da crpi sve modele za dalje funkcionisanje - kaže Tulić.

Ona dodaje da posledice, manje ili veće, mogu da se ispolje tek kasnije kroz život, pa neki ljudi tek prilikom ulaska u brak i dobijanjem dece primete svoje posledice.

- Tada počnete da projektujete svoje lične frustracije na svoju decu. Treba biti oprezan. Mi kažemo da je detinjstvo osobe baza za svašta - kaže Tulić.

Tulić navodi da je individualno koliko rano deca mogu biti ostavljena sama kod kuće, ali kaže i da su sada deca sve više zavisna od roditelja, dok su pre deca bila primorana da se ranije osamostale.

Nađa Tulić Foto: Kurir Televizija

- U gradovima deca ostaju vezana za roditelje a to ima za posledicu kasniju zavisnost od drugih. Roditelj treba da oceni kada je njegovo dete spremno da ostane samo. Važno je da roditelj razmisli i da li on nije spreman da ostavi dete, ili dete nije spremno, jer često je roditelj taj koji ima problem da ostavi svoje dete - kaže Tulić.

Tulić kaže da je treća godina života najbitnija za socijalizaciju pa je bitno da idu u vrtić i sreću vršnjake. Ona je govorila i o strahovima kod dece:

- Opasnost je subjektivna stvar. Ona je uverenje. Nešto što je vama opasnost, meni možda nije. Kaže se da deca imaju urođene strahove od jakog vuka, mraka i sličnog, ali su ostali strahovi nasleđeni, ili uglavnom naučeni od strane roditelja. Postoji eksperient kada su decu uveli u prostoriju sa zmijama, ona se nisu plašila, a roditelji su sa druge strane stakla bili prestravljeni. Roditelji svojom reakcijom ukazuju detetu šta je opasno, a šta nije - kaže Tulić.

Psiholog kaže da je najčešća greška roditelja pri odgajanju dece ona dobronamerna, kada žele da im pruže sve, a ne dopuste detetu da sam nauči da kuva ili čisti.

- Deca od ranih dana treba da se uče odgovornosti i obavezama. Preuzimanje odgovornosti ide iz kuće. Ako dete uzima detetovu odgovornost na sebe učinio je medveđu uslugu i dete neće znati da preuzme odgovornost - kaže Tulić.

Apelujemo na sve građane, da ne zatvaraju oči pred zlostavljanjem dece i ne vode se parolom da se to njih ne tiče. Ukoliko ste svedoci maltretiranja najmlađih, to možete prijaviti obližnjem centru za socijalni rad, kao i pozivom na broj 116 111.

