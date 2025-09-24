Slušaj vest

Direktor policije Republike Srbije, general policije Dragan Vasiljević sastao se, u sedištu Evropola, sa izvršnom direktorkom te organizacije Katrin de Bol.

Na sastanku, koji je održan na marginama Evropske konferencije šefova policija (EPCC), potvrđeno je da zajedničko delovanje Republike Srbije i Evropola predstavlja ključ u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma, kao i u jačanju bezbednosti u regionu i Evropi.

Ocenjeno je da Srbija i Evropol u kontinuitetu beleže odlične rezultate u zajedničkim akcijama, a poseban akcenat stavljen je na dalji razvoj partnerstva i unapređenje operativnih aktivnosti.

Direktor Vasiljević i izvršna direktorka De Bol saglasili su se da će intenziviranje partnerstva doprineti efikasnijem odgovoru na savremene bezbednosne izazove i očuvanju stabilnosti u regionu i Evropi.

Učešće Republike Srbije na Evropskoj konferenciji šefova policija potvrđuje međunarodni značaj naše zemlje i poziciju pouzdanog partnera u jačanju evropske i regionalne bezbednosti.

Direktor policije Vasiljević sa izvršnom direktorkom organizacije Katrin de Bol Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

EPCC je jedan od najznačajnijih godišnjih događaja u organizaciji Evropola, koji okuplja šefove policija EU, strateških i operativnih partnera, kao i međunarodnih policijskih organizacija.

Ovogodišnje teme EPCC-a bile su kriminal kao usluga — snažan pokretač teškog i organizovanog kriminala s posebnim fokusom na učešće maloletnika u teškim krivičnim delima, kao i pranje novca i zloupotreba novih elektronskih finansijskih usluga.

Republika Srbija i Evropol sarađuju više od decenije. Strateška saradnja započela je 2008. godine, a od 2014. godine na snazi je Zakon o operativnoj i strateškoj saradnji. Godine 2017. otvorena je Kancelarija oficira za vezu MUP-a Republike Srbije u sedištu Evropola u Hagu.

Kurir.rs

