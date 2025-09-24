Srbija i Grčka – zajedno u časti prošlosti i budućnosti! Ministarka Stamenkovski u Grčkoj uoči 109 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, upči obeležavanja 109. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido, uručila je zahvalnice, povelje i plaketu zaslužnim građanima koji neguju vekovno srpsko-grčko prijateljstvo.
“Na Krfu i Vidu ispisana je najteža, ali i najsvetlija stranica srpske istorije. Tamo gde je stradanje postalo večna slava, a žrtva temelj slobode – Srbija se i danas sa ponosom seća svojih junaka.
Uoči obeležavanja 109. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido, imala sam čast da uručim zahvalnice, povelje i plaketu zaslužnim građanima koji neguju vekovno srpsko-grčko prijateljstvo.
Sećanje na junaštvo srpske vojske i bratsku ruku grčkog naroda obavezuje nas da čuvamo zajedništvo i slobodarske vrednosti duboko ukorenjene u našoj istoriji.
Srbija i Grčka – zajedno u časti prošlosti i u izgradnji budućnosti”, poručila je ministarka.