Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je večeras, na Krfu, promociji knjige "Kreće se lađa francuska" Ivana Radovanovića, a povodom obeležavanja 109. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na jonska ostrva Krf i Vido.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao da je tema knjige bitna Republici Srbiji i Ministarstvu odbrane jer se na taj način istražuju arhivi Vojske Srbije, koji su jedni od najbogatijih u Evropi, a sa ciljem da tri generacije mladih ljudi ne budu predate zaboravu. On je podsetio da je Srbija tokom Prvog svetskog rata izgubila više od 40 hiljada mladih ljudi starosti 15, 16 i 17 godina.

- To nas sa druge strane tera na vid državne odgovornosti – da se to nikada ne ponovi. Voleo bih, kao i svi mi, da Srbija jednom sastavi 100 godina bez ikakvih sukoba i ratova, da našu mladost sačuvamo – rekao je ministar odbrane ističući koliko je bitno da se Srbija obnovi kao nacija, da mladi više ne moraju da kreću na put neznajući da li će se vratiti poput Alekse, glavnog junaka knjige "Kreće se lađa francuska".

Ministar odbrane zahvalio je, ovom prilikom, grčkim prijateljima na svemu što su učinili za stotine hiljada srpskih vojnika i građana.

- Hvala vam što čuvate ostrvo Vido i što ne date da postane turistička destinacija. Najveće srpsko groblje je tu, hvala vam što ga čuvate od zaborava – naglasio je ministar Gašić.

On je, obraćajući se autoru, izrazio nadu da će ova priča o velikom stradanju u Prvom svetskom ratu dospeti na filmsko platno i da će zajedno sa filmom "Dara iz Jasenovca" dočarati stradanja srpskog naroda u dva svetska rata.

Obratio se i sam autor

Autor Ivan Radovanović istakao je da je do priče predstavljene u knjizi "Kreće se lađa francuska" došao neplanirano, kada je jednom prilikom sa porodicom letovao na Krfu.

- Tom prilikom, došao sam do Željka Popovića i knjiga koje on objavljuje o prvom ratu, Grcima, Srbima, o Krfu i u njima sam naišao na tekst francuskog autora koji govori o stradanju dece kadeta. Posle toga nije postojala šansa da se tom knjigom ne bavim – rekao je Radovanović.

Obraćajući se na večerašnjoj promociji, novinar i višegodišnji dopisnik srpskih medija iz Grčke Zvonimir Šimunec istakao je da je Krf najbolje mesto za promociju knjige "Kreće se lađa francuska" te da se i pored svega što se desilo na tom mestu pre više od jednog veka u ovom kontekstu može pronaći neko zrno sreće.

- Zahvaljujući svim mukama sa kojima se suočio pisac kopajući po arhivama, nalazeći tragove i nedvosmislene potvrde besmisla, odsustva empatije, haosa, a naročito opisujući nepregledna polja i gudure smrti koje su prošli dečaci, ipak mi se čini da bi ovo veče moglo da dobije smisao neke sreće jer se približavamo prostorima belodane pravde – rekao je Šimunec.

O izložbi

Knjiga „Kreće se lađa francuska“ govori o periodu Prvog svetskog rata, povlačenju srpske vojske i naroda preko Albanije 1915/1916. godine i njihovog spasavanja savezničkim brodovima ka Krfu i ostrvu Vido.

Roman kombinuje istorijske činjenice, dokumente i lične priče o stradanju, nudeći duboko sagledavanje tragedije rata i ljudskog doživljaja istorije. Autor romana priču o srpskom povlačenju preko Albanije i stradanjima dece i vojnika tokom evakuacije ka Krfu donosi kroz sudbine dečaka Alekse i francuskog mornara Le Tankufa.

Večerašnjem događaju prisustvovali su predstavnici ambasada Republike Srbije i Republike Grčke, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, izdavačke kuće "Albion books", kao i predstavnici kulturnog života Srbije i brojni gosti.

Promocija knjige „Kreće se lađa francuska“ Ivana Radovanovića na Krfu održana je u susret komemorativnim svečanostima koje će biti upriličene u znak sećanja na razdoblje velikog stradanja civilnog stanovništva i pripadnika vojske koji su, iscrpljeni dugotrajnim marševima, spas potražili na grčkim jonskim ostrvima Krf i Vido.