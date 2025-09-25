Slušaj vest

Redovni profesor na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu i direktor Fonda za nauku Nenad Filipović ponovo je, četvrtu godinu zaredom, rangiran među dva odsto najistaknutijih naučnika sveta na Stanford listi, a tim povodom za Redakciju kaže da to prestižno priznanje nije samo njegovo, već da pripada celom njegovom timu u Srbiji.

- Ovo je četvrti put da se nalazim na listi koja procenjuje prethodnu godinu i prvi put na listi koja procenjuje celu karijeru. Dakle, ne postoji konkretna oblast, već su sabrani svi radovi, a radi se o istraživanjima iz date oblasti. Recimo, na toj listi je oblast medicine, veštačke inteligencije, društvenih nauka... To je suština, praktično su svi naučnici na jedinstvenoj listi, a računa se broj i kvalitet radova - započeo je Filipović pred kamerama Kurira, pa nastavio:

- Mislim da je ovo mera kojom možemo da sagledamo nauku u Srbiji i da vidimo gde se nalazimo. Mislim da je jako bitno da što više ljudi bude na toj listi, a za sada ih je 40, dok Srbija broji oko 20.000 naučnika, a to govorim kako bi se ispromovisali ne samo pojedinci, već i čitavi timovi koji stoje iza tih radova. Moram da kažem da ovo nije moja zasluga, već celog tima koji jako dugo radi i očekujem da će i mlađe kolege biti na toj listi, to je zapravo priznanje za celu grupu.

