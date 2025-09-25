Slušaj vest

Na glavnim putevima sobraćaj je osrednjeg inteziteta, dok u košavskom području može biti povremeno jačeg vetra, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). 

Vozačima se skreće pažnja na to da se ulazi u period promenljivih uslova vožnje kada će zbog povremeno kratkotrajnih pljuskova, vlažnih kolovoza i slabije vidljivosti vožnja biti napornija i teža.

Napornija vožnja očekuje se na mestima gde se izvode radovi. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja automobila na granici.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, a na teretnim terminalima vozila se, na izlazu, zadržavaju najviše 180 minuta, i to na Batrovcima i Šidu. Na Sremskoj Rači i na Kelebiji teretna vozila na izlazu čekaju 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ne propustiteAutoNe punite rezervoar do vrha: Ovo su 10 saveta kako da smanjite potrošnju goriva
gorivo.jpg
AutoOvih pet polovnih automobila su najbolji za početnike: Imaju dobar odnos cene i kvaliteta, a ovo je ključno da proverite
parkirani automobili
AutoProlaz na uslovno zeleno je dozvoljen samo u ovim slučajevima: Zbog jednog prekršaja možete otići u zatvor
uslovna zelena strelica
AutoŠta se dešava kada električni automobil ostane bez struje u vožnji? Ova upozorenja obavezno ispratite
BYD punjenje.jpg