Teretnjaci na izlazu iz zemlje čekaju najviše 180 minuta - na Batrovcima i Šidu! AMSS upozorio vozače na jak vetar u košavskom području
Na glavnim putevima sobraćaj je osrednjeg inteziteta, dok u košavskom području može biti povremeno jačeg vetra, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Vozačima se skreće pažnja na to da se ulazi u period promenljivih uslova vožnje kada će zbog povremeno kratkotrajnih pljuskova, vlažnih kolovoza i slabije vidljivosti vožnja biti napornija i teža.
Napornija vožnja očekuje se na mestima gde se izvode radovi. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Nema zadržavanja automobila na granici.
Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, a na teretnim terminalima vozila se, na izlazu, zadržavaju najviše 180 minuta, i to na Batrovcima i Šidu. Na Sremskoj Rači i na Kelebiji teretna vozila na izlazu čekaju 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.