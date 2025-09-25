Slušaj vest

Na 12. Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme "Partner 2025" u Beogradu, potpisan je ugovor trećeg investicionog ciklusa ulaganja u Odbrambenu industriju Srbije. Drugog dana sajma, na kojem učestvuje više od 200 izlagača iz Srbije i sveta, dogovorena je saradnja Ministarstva odbrane i korporacije "Dassault Aviation".

Ulaganja u domaću namensku industriju nastavljaju se sa 90 miliona evra vrednim ugovorima sa 17 kompanija.

Kako dalji razvoj naoružanja vide domaći proizvođači pokazuju sistemi i oružje premijerno predstavljeni sajamskoj publici, poput taktičkih oklopnih vozila, plutajuće municije i dronova. Strane delegacije tradicionalno prvo se okreću artiljeriji.

Aleksandar Lijaković iz Jugoimporta-SDPR ističe za RTS da je artiljerija perjanica našeg odbrambenog sistema, ali i borbena vozila i municija.

- Srbija proizvodi municiju i NATO i drugog standarda, od male, minobacačke, srednje, artiljerijske, što predstavlja veliku priliku i veliki posao za našu zemlju. Dronovi su takođe veoma interesantni, jer ta oblast menja bojište - rekao je Lijaković.

Među stranim izlagačima je 16 fabrika odbrambenog sistema Rumunije. U Beogradu su pre svega kako bi ojačali i razvijali već postojeće partnerske odnose.

Laurentiu-Nikusor Gorun iz "Romarma" očekuje da obnove ugovore koje imaju sa srpskim kompanijama, kao i da sklope nove sa nekim od kompanija koje prisustvuju ovom sajmu, a koje dolaze iz različitih zemalja, jer sarađuju i sa privatnim i državnim kompanijama.

Na ovogodišnjem sajmu naoružanja izložbeni prostor je proširen, pa je i izlagača za trećinu više nego pre dve godine. Pred posetiocima su domaća vozila, sistemi i oružje u fazi ispitivanja, kao i ona koja su već u operativnoj upotrebi, ukupno 31 novitet.

General-major dr Slavko Rakić, načelnik Uprave za odbrambene resurse, pomenuo je teški minobacač kalibra 203 mm, sa mogućnošću gađanja s projektilima čija glava ima i do 100 kg, nove tipove dronova, koje su naši projektanti napravili imune na ometanje, koji se vode fiber optičkim kablom potpomognuti veštačkom inteligencijom koja bira više ciljeva, i poslednju verziju AS3 tenka-prototipa koja će imati dodatnu zaštitu.

Prva tri dana predviđena su za posete delegacija, poslovnih partnera, eksperata i medija. Za širu javnost kapije sajma biće otvorene u petak, ali uz registraciju na sajtu Partner.rs.

Kurir/ RTS