Društvo
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! OBORILE DEVOJČICU NA ZEMLJU, PA JE ŠUTIRALE I GAZILE PO GLAVI! Jezivo vršnjačko nasilje u Zaječaru: Dečak sve snimao
Slušaj vest
Na društveninim mrežama pojavio se snimak jezivog vršnjačkog nasilja iz Zaječara na kome se vidi kako dve devojčice muče i tuku treću, dok sve snima dečak čiji se glas u pozadini čuje.
Na snimku se vidi kako dve devojćice zavrću ruku trećoj i obaraju je na zemlju, nakon čega je zlostavljaju i muče tako što je šutiraju i gaze po glavi.
Nasilnice se nisu zaustavljale, a u jednom momentu, dečak je prišao i izgovorio: "Dosta je, ubila si je, žalosno je".
Kako piše "Radio Magnum" sve se dešavalo na groblju u Zaječaru.
Ceo slučaj je prijavljen policiji i tužilaštvu, a istraga je u toku.
(Kurir.rs/Radio Magnum)
