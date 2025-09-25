Slušaj vest

Na društveninim mrežama pojavio se snimak jezivog vršnjačkog nasilja iz Zaječara na kome se vidi kako dve devojčice muče i tuku treću, dok sve snima dečak čiji se glas u pozadini čuje.

Na snimku se vidi kako dve devojćice zavrću ruku trećoj i obaraju je na zemlju, nakon čega je zlostavljaju i muče tako što je šutiraju i gaze po glavi. 

Nasilnice se nisu zaustavljale, a u jednom momentu, dečak je prišao i izgovorio: "Dosta je, ubila si je, žalosno je".

Kako piše "Radio Magnum" sve se dešavalo na groblju u Zaječaru.

Ceo slučaj je prijavljen policiji i tužilaštvu, a istraga je u toku.

 (Kurir.rs/Radio Magnum)

