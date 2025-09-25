Slušaj vest

Ovog jutra, jedna porodica sa desetogodišnjim detetom biće iseljena iz doma u kojem su živeli decenijama iz objekta koji su dobili na korišćenje dok je njihov otac radio za EPS.

Iako su pokušavali da otkupe i legalizuju svoj dom, postupak nikada nije priveden kraju. Postavlja se pitanje: kako je moguće da se iseljavaju samo oni, dok čitavo naselje živi pod istim uslovima?

Stefan Stanković, brat oštećene je za Kurir ispričao situaciju porodice:

Emotivna veza sa domom

- Najavili su nam iseljenje, deca nisu spavala, pod stresom smo, očekujemo nešto, a ni sami ne znamo šta će biti. To je naglo iseljenje jer mi ovde živimo duže vreme. Moj otac 45 godina radi u EPS i rekli su mu da nemaju pravo na barake, već samo na neko zemljište, a ovde su 12 baraka među kojima se nalazimo i mi. Mi smo ovde ostavili srce, ljubav, tugu, bila je čak i poplava i mi smo se neumorno borili da spasimo barake. Niko se nije zauzeo za nas, da se nešto obnovi, niko nas nije posetio.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja, pa je odgonetnuo rešenje za ovu situaciju:

Pitanje odgovornosti

- Zaista teška životna priča, a to nije samo priča te porodice, već čitavog naselja. U pitanju su radničke barake EPS, a iz pravnog ugla ovde je teško što je Osnovni sud u Lazarevcu doneo privremenu meru kojom je nalaženo javnom izvršitelju da iseli porodicu iz tih baraku. Međutim, kao pravnik ne mogu da prihvatim da sud na jednom ročištu donese ovakvu privremenu meru. Postoji ugovor iz 2024. gde EPS ustupa te prostorije nekom novom preduzeću. Mislim da je pitanje odgovornosti onoga ko je mogao da izda prostorije u kojima se ne nalazi, a još više sudije koja je mogla na osnovu takvog dopisa da odredi tu privremenu meru. Građani su sa opravdanjem nezadovoljni ovom odlukom.

Gost koji se nalazio u studiju Kurir televizije, a komentarisao ovu temu iz pravnog ugla, bio je Aleksandar Vuković, advokat.

Pravilo pre samog iseljenja

- Javni izvršitelj bi po pravilo trebalo da pozove Centar za socijalni rad, koji bi dao svoje mišljenje u kontekstu da li bi iselje bilo traumatično po decu jer se ista nalaze u toj kući. Ukoliko bi odgovor na to bio dan, bilo bi poželjno zatražiti odlaganje. Ukoliko se ne pojavi niko iz Centra za socijalni rad to bi bilo nezakonito za sprovođenje izvršenja.

