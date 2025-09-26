Slušaj vest

Život u Švedskoj često se posmatra kroz ružičaste naočare. Međutim, ispod površine tog sistema kriju se i mehanizmi koji mogu jednog roditelja bez ikakvih dokaza pretvoriti u osumnjičenog, a porodici naneti duboke rane.

Švedska je poznata po strogim zakonima kada je reč o zaštiti dece, ali iskustvo jednog oca iz Srbije koji živi u toj zemlji otkriva i drugu stranu tog sistema.

U ispovesti koju je podelio, otac troje dece govori o tome kako se njegova porodica suočila sa istragom socijalne službe i policije nakon što je četvorogodišnji sin u vrtiću izjavio da ga otac tuče.

- Otac sam troje dece, oni su mi sve na svetu. Sa najmlađim sinom (4) imamo probleme pojačane fantazije tipa: "Video sam godzilu, žirafa mi je došla u vrtić..." Dete ko dete tog uzrasta, nismo puno pridavali značaju, rekoh faza, proćiće - napisao je u uvodnom delu svoje ispovesti ovaj čovek iz Srbije.

Vrtić je zvao socijalnu službu i policiju Foto: Printscreen

Vrtić kontaktirao socijalnu službu

Njegova potresna priča objavljena je u Fejsbuk grupi "Srbi u Švedskoj".

- Počeo je da dolazi iz vrtića i da govori kako ga vaspitači udaraju. Znajući taj period i fantazije nismo to uzimali ozbiljno. Međutim isto tako je rekao da ga ja tučem, što se apsolutno nikada nije desilo! Vrtić je brže bolje pozvao socijalu/policiju i eto nas u paklu. Mesecima unazad proživljavamo doslovno pakao i ovo ne bih želeo ni neprijatelju - požalio se on.

Policija je, kako tvrdi, uprkos video-snimcima na kojima dečak priča da ga u vrtiću biju, a ne kod kuće, slučaj terala dalje.

- Bez ijednog dokaza Ili svedoka Ili modrice, bukvalno na reč deteta od 4 godine. Uzeli smo najboljeg advokata za odbranu, žena kad je pogledala slučaj nasmejala se i rekla: "Ništa nemaju" i evo ga, danas ja dočekah svoju slobodu i kraj višemesečnog pakla doslovno. Najzanimljiviji deo u priči je taj da nas je prijavila ni manje ni više nego naša zena iz Jagodine koja je ovde došla posle bombardovanja i pored toga što nas je poznavala preko vrtića, pored toga što se na deci vidi koliko se o njima brine i vodi računa, žena nas je prijavila bez trunke griže savesti. Prosto joj i pusto sve bilo! - napisao je ovaj Srbin.

Pravda je pobedila

Savetovao je roditelje da pričaju svakodnevno sa decom.

- Reč jedna detetova je dovoljna da vam život u pakao pretvore. Mesecima mi je bilo užasno loše, po prvi put u tešku depresiju upao. Na kraju sam sluđen od svega, čak sam i počeo da sumnjam da sam možda loš roditelj da sam mogao i trebao više. Pravda i istina je na kraju ipak pobedila, razmišljao sam se da li da pišem sve ovo, ali eto iz svog ličnog neznanja našao sam se u ovoj situaciji i ne daj Bože nikome nikada više - zaključio je.