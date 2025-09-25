Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut na svečanoj državnoj komemoracije na Vidu gde je mauzolej srpskih vojnika preminulih na ovom ostrvu i na Krfu nakon povlačenja preko Albanije u zimu 1915-1916, rekao je da se nalazimo na delu bratske zemlje Grčke na kojem je pre 109 godina vaskrsla naša Srbija - mesto gde smo mi koji smo bili umrli, a zatim oporavili, dobili novu snagu i blagoslov, i na kraju pobedonosno umarširali i oslobodili našu napaćenu otadžbinu.

- Ovo je za nas sveto mesto. Mesto umiranja izgladnele i napaćene srpske vojske koja je prešla Albansku golgotu povlačeći se prema ostrvu Krf. Procenjuje se da je u tom povlačenju umrlo preko 210.000 ljudi a na samom ostrvu Vido preko 5.400. Na ovom mestu, na koje smo sa poštom stupili danas, ti ljudi su sahranjivani - kazao je Macut i doda da su polagani u more kada više nije bilo mesta da se kopaju.

Foto: Kurir

Na svakoj ovoj stopi koju gazimo, naglasio je premijer, bio je grob srpski, i svugde unaokolo koliko se vidi.

- Sve ovo što vidite oko sebe je gubilište grdno. I svi oni su umrli za Srbiju, i za slobodu našeg naroda. I to beše u istoriji sveta jedan od najčasnijih primera poslušanja prema svojoj otadžbini, prema slobodi, prema narodu i prema zakletvi. Ta zakletva da ćemo se braniti i odbraniti nije pogažna ni kada su nas napali agresori sa tri strane sa desetostruko jačom vojskom. Ni kada smo ostali bez municije. Ni kada smo prelazili po ciči zimi albanske i crnogorske planine gladni, goli i bosi - naveo je Macut i dodao:

- Postavlja se pitanje kako je i zašto baš na ovome ostrvu, na Krfu, došlo do našeg vaskrsenja? Na ovome mestu mi smo se okrepili u iskrenim suzama i molitvama za naše zdravlje i sreću što su ih naša grčka braća za nas Bogu uputili iz svoga srca i duše. Lečio nas je taj bratski odnos, to poštovanje i saosećanje. Gostoljubivost i gostoprimljivost grčkog naroda. Okrepili su nas, kazao je premijer, bratski gestovi Krfljana, kao onaj gest Janisa Janulisa koji je od svoga imanja poklonio zemlju da se napravi dostojanstveno groblje junacima.

1/14 Vidi galeriju Na centralnoj ceremoniji na ostrvu Vido prisutnima su se obratili premijer Đuro Macut i ministri Bratislav Gašić i Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Kurir

- U našem narodu ostala je priča da je Janis Janulis na tečnom srpskom jeziku znao da peva pesmu "Tamo daleko". Kažu da je on tom prilikom gledao u daljinu i plakao - rekao je Macut i naglasio:

- Želim kao predsednik Vlade Srbije odavde da kažem još jedno hvala Krfu, Krfljanima i porodici Janulis što volite i što ste voleli i pomagali srpski narod kada nam je bilo najteže.

Na ovome mestu smo, nastavio je, i pevali "Tamo daleko", "Kreće se lađa francuska", "Oj Srbijo mila mati", i mnoge druge pesme. Na ovome mestu smo i Uskrs dočekali 1916 godine.

Centralna državna ceremonija na ostrvu Vido 3 Izvor: Kurir

- Na ovome mestu funkcionisala je država, njene institucije, privremeno do oslobođenja. Na ovome mestu bilo je i ljubavi, sećanja i nadanja. Sa Krfske luke narod Kerkire nas je ispratio uz povike "Kali ora stratioti serbiko" na front Solunski odakle vihorno i junački oslobodišmo narod i državu našu. Na ovome mestu smo dobili utehu, parče hleba, okrepljenje i bratsku ljubav. To je ono što tvori večito prijateljstvo među našim narodima. Zato je ovo za Srbe sveto mesto. Mesto večite inspiracije. Mesto da se setimo ko smo i ko nam je i kako pomogao. Mesto našeg bola ali i vaskrsa - rekao je premijer i istakao:

1/19 Vidi galeriju Početak državne ceremonije na ostrvu Vido Foto: Kurir

- Dok bude jednog Srbina biće sećanja na poslušanje i odanost srpskog vojnika prema otadžbini i prema svome rodu u danima tragedije, i ratničke slave Prvog svetskog rata.

Ono što danas čini zemlju Srbiju, zalog je mučenika koji leže od Cera, Mačkovog kamena, Kolubare, Đakovice, Peći, Skadra, Prokletija, pa preko Krfa, Vida i Bizerte do Solunskog fronta, Veternika i na kraju Zejtinlika. Put stradanja i bola kao i put pobede. Pobeda je upravo u tome što su nam naši pradedovi svojom krvlju ispisali najlepše stranice patriotizma i ljubavi prema otadžbini i slobodi. Ukazali nam na vrednost i značaj čuvanja države i slobode. Na vrednost sloge kao jedinog garanta očuvanja srpske države. I na pravac u kojem treba da radimo i kako da vodimo Srbiju. Pravac i geslo su "Sve za Srbiju , Srbiju ni za šta" - rekao je on i dodao:

Centralna državna ceremonija na ostrvu Vido Izvor: Kurir

- Sa ovoga mesta poručujem da ćemo čuvati Srbiju, njene institucije, njenu teritoriju, demokratsko ustrojstvo i poredak. Da ćemo našu decu učiti iz srpskih udžbenika, ponosićemo se našom istorijom i pesmom, našim herojima i našim narodnim mudrostima, ali i naučnim dostignućima. Poručujem da ćemo odbraniti Srbiju i da će Srbija pobediti. Neka živi sećanje na besprimernu slavu palih srpskih heroja od 1912. do 1918. godine. Neka živi srpsko - grčko prijateljstvo! Živela Srbija!