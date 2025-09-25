Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut na svečanoj državnoj komemoracije na Vidu gde je mauzolej srpskih vojnika preminulih na ovom ostrvu i na Krfu nakon povlačenja preko Albanije u zimu 1915-1916, rekao je da se nalazimo na delu bratske zemlje Grčke na kojem je pre 109 godina vaskrsla naša Srbija - mesto gde smo mi koji smo bili umrli, a zatim oporavili, dobili novu snagu i blagoslov, i na kraju pobedonosno umarširali i oslobodili našu napaćenu otadžbinu.

- Ovo je za nas sveto mesto. Mesto umiranja izgladnele i napaćene srpske vojske koja je prešla Albansku golgotu povlačeći se prema ostrvu Krf. Procenjuje se da je u tom povlačenju umrlo preko 210.000 ljudi a na samom ostrvu Vido preko 5.400. Na ovom mestu, na koje smo sa poštom stupili danas, ti ljudi su sahranjivani - kazao je Macut i doda da su polagani u more kada više nije bilo mesta da se kopaju.

IMG-20250925-WA0010.jpg
Foto: Kurir

Na svakoj ovoj stopi koju gazimo, naglasio je premijer, bio je grob srpski, i svugde unaokolo koliko se vidi.

- Sve ovo što vidite oko sebe je gubilište grdno. I svi oni su umrli za Srbiju, i za slobodu našeg naroda. I to beše u istoriji sveta jedan od najčasnijih primera poslušanja prema svojoj otadžbini, prema slobodi, prema narodu i prema zakletvi. Ta zakletva da ćemo se braniti i odbraniti nije pogažna ni kada su nas napali agresori sa tri strane sa desetostruko jačom vojskom. Ni kada smo ostali bez municije. Ni kada smo prelazili po ciči zimi albanske i crnogorske planine gladni, goli i bosi - naveo je Macut i dodao:

- Postavlja se pitanje kako je i zašto baš na ovome ostrvu, na Krfu, došlo do našeg vaskrsenja? Na ovome mestu mi smo se okrepili u iskrenim suzama i molitvama za naše zdravlje i sreću što su ih naša grčka braća za nas Bogu uputili iz svoga srca i duše. Lečio nas je taj bratski odnos, to poštovanje i saosećanje. Gostoljubivost i gostoprimljivost grčkog naroda. Okrepili su nas, kazao je premijer, bratski gestovi Krfljana, kao onaj gest Janisa Janulisa koji je od svoga imanja poklonio zemlju da se napravi dostojanstveno groblje junacima.

Na centralnoj ceremoniji na ostrvu Vido prisutnima su se obratili premijer Đuro Macut i ministri Bratislav Gašić i Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Kurir

- U našem narodu ostala je priča da je Janis Janulis na tečnom srpskom jeziku znao da peva pesmu "Tamo daleko". Kažu da je on tom prilikom gledao u daljinu i plakao - rekao je Macut i naglasio:

- Želim kao predsednik Vlade Srbije odavde da kažem još jedno hvala Krfu, Krfljanima i porodici Janulis što volite i što ste voleli i pomagali srpski narod kada nam je bilo najteže.
Na ovome mestu smo, nastavio je, i pevali "Tamo daleko", "Kreće se lađa francuska", "Oj Srbijo mila mati", i mnoge druge pesme. Na ovome mestu smo i Uskrs dočekali 1916 godine.

Centralna državna ceremonija na ostrvu Vido 3 Izvor: Kurir

- Na ovome mestu funkcionisala je država, njene institucije, privremeno do oslobođenja. Na ovome mestu bilo je i ljubavi, sećanja i nadanja. Sa Krfske luke narod Kerkire nas je ispratio uz povike "Kali ora stratioti serbiko" na front Solunski odakle vihorno i junački oslobodišmo narod i državu našu. Na ovome mestu smo dobili utehu, parče hleba, okrepljenje i bratsku ljubav. To je ono što tvori večito prijateljstvo među našim narodima. Zato je ovo za Srbe sveto mesto. Mesto večite inspiracije. Mesto da se setimo ko smo i ko nam je i kako pomogao. Mesto našeg bola ali i vaskrsa - rekao je premijer i istakao:

Početak državne ceremonije na ostrvu Vido Foto: Kurir

- Dok bude jednog Srbina biće sećanja na poslušanje i odanost srpskog vojnika prema otadžbini i prema svome rodu u danima tragedije, i ratničke slave Prvog svetskog rata.
Ono što danas čini zemlju Srbiju, zalog je mučenika koji leže od Cera, Mačkovog kamena, Kolubare, Đakovice, Peći, Skadra, Prokletija, pa preko Krfa, Vida i Bizerte do Solunskog fronta, Veternika i na kraju Zejtinlika. Put stradanja i bola kao i put pobede. Pobeda je upravo u tome što su nam naši pradedovi svojom krvlju ispisali najlepše stranice patriotizma i ljubavi prema otadžbini i slobodi. Ukazali nam na vrednost i značaj čuvanja države i slobode. Na vrednost sloge kao jedinog garanta očuvanja srpske države. I na pravac u kojem treba da radimo i kako da vodimo Srbiju. Pravac i geslo su "Sve za Srbiju , Srbiju ni za šta" - rekao je on i dodao:

Centralna državna ceremonija na ostrvu Vido Izvor: Kurir

- Sa ovoga mesta poručujem da ćemo čuvati Srbiju, njene institucije, njenu teritoriju, demokratsko ustrojstvo i poredak. Da ćemo našu decu učiti iz srpskih udžbenika, ponosićemo se našom istorijom i pesmom, našim herojima i našim narodnim mudrostima, ali i naučnim dostignućima. Poručujem da ćemo odbraniti Srbiju i da će Srbija pobediti. Neka živi sećanje na besprimernu slavu palih srpskih heroja od 1912. do 1918. godine. Neka živi srpsko - grčko prijateljstvo! Živela Srbija!

Centralna državna ceremonija na ostrvu Vido 2 Izvor: Kurir

Ne propustiteDruštvoObeležavanje 109. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido: Ministar Gašić prisustvovao promociji knjige "Kreće se lađa francuska" (FOTO)
ban_0971_1758736352.jpg
DruštvoOvaj zavet svakog Srbina tera na suze! Dva Grka su nas zadužila, dva Janisa Janulisa! Za jednog svih ovih godina nismo znali, sad je ta nepravda ispravljena!
collage.jpg
DruštvoOd Niša do Krfa u čast predaka za budućnost potomaka: Biciklistička misija niških žandarma
bickili.jpg
DruštvoKada su krenuli u rat, odziv Topličana je bio 110 posto! Na Krfu odata počast stradalnicima slavnog Gvozdenog puka, veličanstven defile Srba kroz grad
Krf, Dasija, Gvozdeni puk, Prvi svetski rat+.jpg