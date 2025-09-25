Slušaj vest

Nevena je planirala da se zadrži u Kini samo pet dana. Karta kupljena unapred, sve organizovano do detalja. Međutim, jedna greška u datumu i dolazak snažnog tajfuna potpuno su preokrenuli planove ove Srpkinje, koja se našla usred vanredne situacije u južnoj Kini, sa otkazanim letovima, zatvorenim aerodromima i gradom pod merama bezbednosti.

Tajfun Ragasa, najjači ciklon 2025. godine, ne prestaje da uništava Aziju. Ovaj "Kralj oluja" do sada je odneo 15 života, a nestalo je najmanje 129 ljudi. U Guangdongu je evakuisano gotovo dva miliona ljudi, dok su u Hong Kongu i Makau zabeležene velike poplave i šteta na infrastrukturi. U susednim područjima, vlasti su najavile nekoliko preventivnih mera za zaštitu civila pre nego što ih tajfun pogodi, uključujući obustavu škola, prekid ključnih saobraćajnih veza i naređenja za evakuaciju.

Karte su rezervisane unapred i nisu znali da dolazi tajfun.

- Prvobitni plan je bio da ostanemo u Kini pet dana. I ja kad sam kupovala te karte, sve sam rezervisala, pred 100 godina, organizovala, znala sam kada se leti. Međutim, negde usput sam pomislila da nam je let 24. umesto 23. I ja sam to shvatila kada se datum promenio sa 22. na 23. u ponoć, pošto je bilo dva ujutru, nije bila šanse da stignemo na aerodrom, tako da smo propustili taj let - ispričala je Nevena na svom Tiktoku.

Foto: Kurir

Dodala je da je ona kriva što su ostali zaglavljeni u Kini, a ne tajfun.

- Da smo otišli tim letom, ne bi se sve ovo dalje desilo. Čim smo skontali da smo promašili let, kupujemo novu kartu za let 24., 23. uveče, napolju sunčano, sve u redu, stiže nam mejl, da je let otkazan i da nam je karta pomerena za 28. I ja prvo pomislim, mora da je neki skem, zašto bi neko pomerio let na 28. Mi smo tada saznali da dolazi jedan veliki tajfun i zbog tog tajfuna je zatvoren aerodrom i u Hong Kongu i ovde u Guangdžou. I u celoj toj regiji u Kini, ovi južni delovi su baš bili pogođeni mnogo više - ispričala je Nevena.

Pomišljali su da odu u neki drugi grad i da pokušaju da nađu neki let, ipak ništa od toga nije bilo moguće, jer je saobraćaj obustavljen.

- Sinoć u devet je zabranjeno da se izlazi napolje, zatvorene su prodavnice, saobraćaj ne funkcioniše, samo može da se izlazi u hitnim slučajevima. Tako da je prilično vanredna situacija, ali u suštini nije toliko loše. Zato što smo mi malo severnije, ovde nije toliko jak uragan. I zato što nam je hotel stvarno baš super, imamo sve što nam treba - kazala je ona.

Ovako izgleda ispred hotela gde je Nevena smeštena Foto: printscreen Tiktok/ nevenizam

Dodala je i da ih je osoblje hotela premestilo u veću sobu, kao i da imaju saunu, teretanu, bazen i prodavnice.

- Ima restoran, tako da možemo i da jedemo jer je napolju sve zatvoreno. Tako da je ovo dobro mesto za zaglaviti se. Ja se nadam da se ovaj uragan neće pogoršati više ovde. Ako pratimo ovu mapu, trebalo bi da je danas i sutra najgore i da posle toga već kreće da se smiruje situacija. U ovim južnim delovima je stvarno mnogo lošije i ljudi su poginuli, nestali i poplave su užasne, baš je jak uragan, vesti su bile baš zastrašujuće. Kad sam sve to čitala, malo sam se uspaničila, ali gledajući situaciju napolje, stvarno nije toliko strašno - navela je Nevena.

Potom su izašli ispred hotela i prikazala je kakva je situacija na ulici.

- Pa dobro, prilično duva, prilično je pusto, pada kiša. Ali nije toliko strašno - rekla je.

Potom je otkrila koliko ih je to što su ostali zaglavljeni koštalo.

- Nove karte su bile oko 800 evra. Smeštaj na sledećoj destinaciji koji nam je propao je bio možda nekih 300-400 za tih 5-6 dana. Onda, smeštaj ovde koji smo morali da produžimo, nekih još 300 evra. Ali, znate kako kažu, ako može da se plati, nije skupo. Tako da, pare će se opet zaraditi, to nije problem. Ako je ovo najgore što će vam se desiti na putovanju, onda je to stvarno ok. Tako da, biće sve - zaključila je.