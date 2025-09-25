Pomozimo Mili da što pre skupi ostatak novca koji joj je potreban za lečenje
Devojčica Mila je sa svojih 13 godina suočena sa veoma teškom dijagnozom. U maju ove godine Mili je dijagnostikovana AKUTNA LIMFOBLASTNA LEUKEMIJA. Za lečenje, koje uključuje imunološke i hemoterapije, zračenja, transplantaciju koštane srži i ponovnu kompletnu imunizaciju, a sve to u Bolonji, gde se Mila i nalazi sada, potrebno je 400.000 evra, a do sada je skupljeno 66% od te cifre.
Pomozimo Mili da što pre skupi ostatak novca koji joj je potreban za lečenje! Svaka pomoć je značajna.
Slanje poruke 1851 na 3030, uplata na račun, licitacije, humanitarne akcije, pa i samo deljenje objave - sve je pomoć i sve se računa!
Mili možemo pomoći na sledeće načine:
Uplatom na dinarski račun:
160-6000002288386-66
Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod
Uplatom na devizni račun:
160-6000002289693-25
IBAN:
RS35160600000228969325
SWIFT/BIC:
DBDBRSBG