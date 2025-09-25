Slušaj vest

Devojčica Mila je sa svojih 13 godina suočena sa veoma teškom dijagnozom. U maju ove godine Mili je dijagnostikovana AKUTNA LIMFOBLASTNA LEUKEMIJA. Za lečenje, koje uključuje imunološke i hemoterapije, zračenja, transplantaciju koštane srži i ponovnu kompletnu imunizaciju, a sve to u Bolonji, gde se Mila i nalazi sada, potrebno je 400.000 evra, a do sada je skupljeno 66% od te cifre.

Pomozimo Mili da što pre skupi ostatak novca koji joj je potreban za lečenje! Svaka pomoć je značajna.

Slanje poruke 1851 na 3030, uplata na račun, licitacije, humanitarne akcije, pa i samo deljenje objave - sve je pomoć i sve se računa!

Mili možemo pomoći na sledeće načine:

Uplatom na dinarski račun:

160-6000002288386-66

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun:

160-6000002289693-25

IBAN:

RS35160600000228969325

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Screenshot 2025-09-25 113931.jpg
Foto: Budi Human