Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je na Vidu, na svečanom obeležavanju 109. godišnjice iskrcavanje srpske vojske na Krf i Vido, da mu je izuzetna čast što je u drugoj domovini naših predaka, na Krfu.

- Sećanje na Prvi svetski rat, a posebno na Albansku golgotu, prevazilazi prostor i vreme svoga trajanja. Doba stradanja, patnji i užasa, predstavlja nešto što nikog moralnog, svesnog i odgovornog čoveka srpskoga roda ne može da ostavi ravnodušnim. Na tom putu do grčkih ostrva Krfa i Vida, putu golgote, ali i vaskrsa - ispisane su neke od najsvetijih i najkrvavijih stranice srpske vojne istorije - kazao je Gašić i dodao:

Potcenili su tog mršavog, iscrpljenog srpskog vojnika, rekao je Gašić Foto: Kurir

- U čitavoj svetskoj istoriji, samo se te zime, 1915. godine, dogodilo da se u beskrajnoj koloni, koja se probijala kroz sneg i led albanskih planina, osim vojske i civilnog stanovništva, nađe i čitav državni i vojni vrh. Bila je to koliko veličanstvena toliko i strašna slika patnje i vere u spasenje. Koliko je taj poduhvat bio racionalno gledano neizvodljiv, naveo je ministar, svedoče izveštaji nemačke vrhovne komande u kojima se navodi da Srpska vojska više ne postoji i da je u divljim albanskim planinama, okovanim ledom - čeka samo smrt.

- Međutim, kao i mnogo puta do tada, a i kasnije - potcenili su nas. Potcenili su tog mršavog, iscrpljenog srpskog vojnika, potcenili su snagu njegove volje da istraje u borbi za pravdu koju u svojoj himni od Boga priziva - kazao je ministrar i dodao:

- Prve kolone Srba iskrcale su se na Krf 18. januara 1916. godine sa dugo iščekivanih savezničkih brodova koji su isplovili iz albanskih luka Valona, Medova i Drač. Nažalost, naši dušmani u jednom su bili u pravu. Mnogi iz duge kolone stradalnika nisu dočekali spas. Na "putu smrti" ostalo ih je više od 240.000.

Prve kolone Srba iskrcale su se na Krf 18. januara 1916 Foto: Kurir

Oporavljena na Krfu, Srpska vojska pružila je, istakao je Gašić, nemerljiv doprinos savezničkoj pobedi, a srpski vojnik postao je istinski heroj Velikog rata.

- On je u nezadrživom oslobodilačkom jurišu prestigao francusku konjicu grabeći da što pre okupatoru preotme svoje njive i livade.Zato ne treba da čude, zbunjuju ili zvuče preterano reči stranih svedoka srpskog stradanja koji su pisali da je u Srbiji skoro svaki Srbin vojnik - ili u zarobljeništvu ili u grobu - naglasio je ministar odbrane i dodao:

- Više od jednog veka kasnije, sloboda i čast srpskog naroda i države počivaju na njihovim senima. Oživljavajući deo njihovog stradanja, još jednom odajemo počast kako našim precima, tako i svim žrtvama ovog istorijskog događaja. Naša vojna tradicija je - kao deo kulture sećanja, gradivni materijal nacionalnog identiteta. I koliko god nam se nametale raze revizionističke teze, ideje da je patriotizam anahrona i prevaziđena vrednost, ona je upisana u naš genotip i toga se nikada nećemo odreći!

Prošlost ne sme nikada stajati na putu budućnosti i napretka, kazao je Gašić, ali je isto tako ne smemo prepustiti zaboravu.

- Svaki događaj iz naše burne istorije moramo smatrati svojevrsnom školom, jer ako iz nje ništa ne naučimo onda slobodno možemo reći da su i sve žrtve koje su prinete na oltar slobode i časti naše otadžbine bile uzaludno. Srbija to ne sme i nikada neće dozvoliti, jer je uspomena na naše pretke i istoriju koju imamo - naše bogatstvo i ponos - naglasio je Gašić, koje je govor završio poznatim stihovima Milutina Bojića, svojevrsnom himnom naših sunarodnika koji počivaju u Plavoj grobnici:

"Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata

I na mrtve alge tresetnica pada,

Leži groblje hrabrih, leži brat do brata,

Prometeji nade, apostoli jada".

- Neka im je večna slava i hvala! Neka večno živi slobodna i nezavisna Srbija! - rekao je Gašić.