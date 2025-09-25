Slušaj vest

Tradiconalna žurka kompanije WMG (Wireless Media Group) i ove godine je bila epicentar najboljeg provoda u Rovinju. Na spektakularnom događaju koji je organizovala kompanija WMG gost iznenađenja bila je Lepa Brena. Najveća zvezda u regionu je svojim dobro poznatim hitovima podigla atmosferu do usijanja, dok je hiljade ljudi s njom uglas pevalo njene najveće hitove. Koncert Lepe Brene, koji se do poslednjeg dana pred nastup čuvao u tajnosti, obeležio je festival, a Lepa Brena je još jednom pokazala zašto je ne samo omiljena već i najveća zvezda širom Balkana.

Lepa Brena je nakon sprektakularnog nastupa na WMG tradicionalnoj žurki, u jednom trenutku izašla na balkon hotela u Rovinju kako bi pozdravila fanove koji su je ispred objekta dočekali ovacijama i aplauzima. Ovaj gest dodatno je izazvao oduševljenje okupljenih, a društvene mreže su ubrzo bile preplavljenje snimcima i fotografijama ovog nezaboravnog trenutka.

Okupljanje za pamćenje

Događaj je okupio preko hiljadu partnera i prijatelja kompanije ne samo iz Srbje i Hrvatske već i brojne goste iz regiona, među kojima su bili lideri iz biznisa, medija i kreativnih industrija. U prepoznatljivom WMG stilu, večernji program bio je osmišljen tako da spoji dobru energiju, networking i provod za pamćenje.

– Godinama unazad naša kompanija organizuje druženje s poslovnima partnerima, saradnicima i prijateljima ovde u Rovinju, a ove godine smo slavlje upotpunili koncertom iznenađenja. Ovaj festival okuplja više od 6.000 poslovnih ljudi, prvenstveno iz kreativnih industrija i medija, a potom i iz oblasti HR-a, finansija, AI i drugo, i ovo je izuzetna prilika da predstavimo našu kompaniju, sve aktuelnosti, kao i nove proizvode i usluge, ali i naše vrhunske profesionalce, koji su u prethodnom periodu sa svojim timovima ostvarili vanserijske rezultate - poruka je organizatora događaja, kompanije WMG.

Ukusi Istre i vrhunska vina

Autentični istarski specijaliteti i regionalna vina bili su sastavni deo večeri, doprinoseći jedinstvenom doživljaju i atmosferi koja je spojila gastronomiju, muziku i sjajno društvo. Gostima su posluženi pažljivo odabrani zalogaji – od tradicionalnih istarskih delikatesa, preko raznovrsnih glavnih jela s morskim i kontinentalnim ukusima, pa sve do slatkog završetka uz tiramisu. Ovako osmišljena gastronomska ponuda dodatno je doprinela ekskluzivnom ugođaju i učvrstila reputaciju događaja kao jedinstvenog iskustva.

Iznenađenje večeri

Veče je započelo nastupom di-džeja, koji je podigao atmosferu i stvorio savršenu uvertiru za veliko iznenađenje večeri – koncert Lepe Brene. Od prvog izlaska na scenu atmosfera je dostigla vrhunac – publika je pevala njene najpoznatije hitove, među kojima su „Luda za tobom“ i „Hajde da se volimo“ i uživala u iznenađenju koje je obeležilo veče. Nastup je dao poseban pečat programu i potvrdio reputaciju WMG-a kao organizatora koji pažljivo osmišljava događaje i pruža iskustvo o kojem se dugo govori.

Tokom više od sat i po programa, Lepa Brena je izvodila bezvremenske hitove uz spektakularnu scenografiju i osvetljenje, a prijatelji i partneri kompanij su i nakon njenog nastupa nastavili da pevaju i dele utiske. Ovaj događaj je, prema reakcijama prisutnih, označen kao vrhunac festivala i trenutak koji će se dugo pamtiti.

Tradicija koja traje

Tradicionalno druženje u Rovinju postalo je sinonim za mesto gde se u prijatnoj atmosferi povezuju poslovni partneri, prijatelji i saradnici iz regiona. Svojom organizacijom i jedinstvenim konceptom, kompanija WMG (Wireless Media Group) i ove godine je potvrdila da je ovo okupljanje jedan od najvažnijih i najiščekivanijih događaja na Weekend Media Festivalu.

Kompanija WMG je upravo u Rovinju spektakularnom proslavom u septembru 2023. godine obeležila spajanje najveće medijske kompanije u regionu i vodeće kompanije za digitalne transformacije u jedinstven i danas najveći medijsko-tehnološki sistem na Zapadnom Balkanu. WMG danas posluje u oblasti tehnologije i medija, ima impresivan medijski portfolio (30 digitalnih izdanja, sedam štampanih izdanja i tri televizije), kao i partnerstva s vodećim svetskim kompanijama koje nude integrisana rešenja poput enterprise eCommerce, CRM i alate za marketing automatizaciju.

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji i timu profesionalaca, WMG stvara izuzetne medijske sadržaje za sve kanale, a partnerima nudi vrhunsku platformu za oglašavanje, omogućavajući im da unaprede svoje poslovanje, istovremeno unapređujući svoj portfolio sa sveobuhvatnim, skalabilnim i poslovno relevantnim digitalnim platformama, čime dodatno učvršćuje poziciju vodeće kompanije za digitalnu transformaciju u regionu.

Proslava je protekla u sjajnoj atmosferi, a dolazak Lepe Brene i njen vrhunski nastup oduševili su više od hiljadu zvanica iz celog regiona. Više od sat i po uživalo se u njenim vanvremenskim hitovima, nakon čega je žurka nastavljena uz di-džeja i atmosferu koja će se dugo pamtiti.