Održavanje zgrada i saradnja stanara često stvaraju probleme od neadekvatnih popravki i sukoba oko odluka do finansija i propadanja objekata.

Od početka godine čak 651 profesionalni upravnik ostao je bez licence, dok neki upravljaju i do 60 zgrada, a kako funkcioniše rad upravnika, koje su njihove obaveze i kako se problemi praktično i pravno rešavaju, bila je tema u jutarnjem programu Kurir televizije.

Gosti u studiju koji su detaljnije pričali o tome bili su Nemanja Todorović, advokat, Ljubiša Banovački, predsednik Udruženja profesionalnih upravnika i Igor Ćurčić, JP "Gradsko Stambeno".

Banovački je objasnio situaciju oko gubljenja licence:

- Da bi neko postao upravnik prvo mora da ima licencu za profesionalno upravljanje, a onda i da ima polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Kako teče vreme, odnosno njihov rad, mnogi upravnici odustanu od tog posla i nađu nešto što im je lakše da rade. Takođe, licenca gubi aktivnost nakon godinu dana i neophodno je obnoviti, pa neki i u tom periodu odustanu od ove vrste posla.

Više od 2.000 prijava za nove licence

- Profesionalno upravljanje je nova delatnost i ono se do sada nije radilo. Jeste da postoji svega osam godina, ali je sada u ekspanziji jer imamo pozitivne primere tog posla, kao i firme koje bespekorno rade, imamo upravnike koji su preduzetnici, pa su samim tim odlično organizovani. Samim tim takva reflekcija zainteresuje mnoge da se bave ovim poslom - istakao je Banovački.

Šta ako zgrada nema upravnika

- Profesionalni upravnici su naši partneri u JP i mi sa njima radimo i imamo zajednički cilj da se podigne kvalitet života u zgradama u Beogradu, ali je neretko to i do svesti samih stanara. Neke zgrade i dalje, iako je to zakonska obaveza, bez upravnika, nemaju ni upravnika među stanarima, niti profesionalnog. Takve zgrade su gotovo nefunkcionalne, osim pri hitnim intervencijama. Dakle, one ne mogu da koriste benefite, ne možemo sa njima da potpisujemo ugovore jer nemamo sa kim. Profesionalni upravnici imaju razne benefite, neke investicije kod nas mogu da plaćaju u 84 rate - objasnio je Igor Ćurčić, pa nastavio:

- Nije nadležnost Gradsko Stambeno da se bavi profesionalnim upravnicima, oni su ti koji pokazuju inicijativu, a postoji i kaznena politka koja se ne primenjuje, to je malo i socijalni momenat, pa je i dalje dobar deo zgrada i dalje u situaciji da su bez upravnika i benefita koje to donosi.

Ključne zakonske obaveze

Todorović je otkrio kako se izboriti sa ljudima koji ne plaćaju usluge profesionalnih upravnika:

- Sudovima se obračunavaju. Jednostavno, stanari imaju obavezu mesečne uplate, a ukoliko ne plaćaju, stambena zajednica kao pravno lice ima pravo da naplati tu članarinu, odnosno iznos koji mora da se uplaćuje. Dakle, isto kao struja, računi, info stan... Postoje zgrade koje se oslanjaju na info stan, pa on to za njih radi ili im objedini sa pojedinim računom, ali postoje zgrade gde to nije slučaj. Ako neko neće da plati, uđe se u postupak i tuži se određeno lice za dug.

Iskustvo novinarke Kurira

Urednica Kurir televizije Slađana Nedeljković je sa gledaocima podelila svoje iskustvo sa tim kada zgrada nema upravnika, pa se dogode neprijatnosti:

- Pitala sam komšiju da li nam radi video nadzor i da li je kao takav siguran, a on je rekao da ne zna jer mi još uvek kao zgrada nemamo profesionalnog upravnika. Mene je to iznenadilo s obzirom na to da svako može da uđe u zgradu, može da pozvoni i da se predstavi kao komšija i da izvrši neki vid krađe. Dakle, jako je bitno da stambena zajednica poseduje upravnika kako bi se rešili sporni problemi. Recimo, nama je problem bila kanalizacija koja se izlila kod komšije na poslednjem spratu i otišlo je do podruma i bio je veliki problem, ne samo finansijske prirode, već i pojavu vlage i drugih nepoželjnih stvari. Nije prvi put da neko zvoni ko ne živi u zgradi, pa prosi na vratima, čujemo neočekivanu posetu da neko zvoni ili kuca. Ukoliko to nije neko od komšija, postavljam pitanje koliko smo bezbedni.

