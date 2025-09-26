Slušaj vest

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području umeren do jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura biće od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i svežije uz umeren do jak jugoistočni vetar. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak se ujutro i pre podne očekuje u pojedinim delovima grada. Najniža temperatura biće oko 15, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U Banatu i Pomoravlju danas je na snazi žuti meteo alarm zbog jakog vetra, dok je u jugoistočnoj i istočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM ovo upozorenje upaljeno zbog grmljavine. 

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Screenshot 2025-09-25 131811.jpg
Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Narednih dana će biti svežije, u većini mesta s najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima Srbije.

U košavskom području do nedelje će duvati umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Biometeorološka prognoza

Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolјa.

