Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović ocenio je da je zahvaljujući organizacijskim promenama, "investicionom ciklusu bez presedana u svojoj istoriji" i kadrovskim pojačanjima, 72. brigada za specijalne operacije VS "danas na vrhuncu svojih borbenih sposobnosti".
NAČELNIK GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE U PANČEVU General Mojsilović: 72. brigada za specijalne operacije na vrhuncu borbenih sposobnosti
Kako je prenelo Ministarstvo odbrane, Mojsilović je obišao pripadnike te brigade u pančevačkoj kasarni "Rastko Nemanjić".
Načelnik Generalštaba VS je dodao da će trend jačanja operativnih sposobnosti i borbene gotovosti te jedinice biti nastavljen i ubuduće "kako bi očuvala i unapredila visoku osposobljenost za izvođenje specijalnih operacija, diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protivterorističkih dejstava, kao i za realizaciju drugih namenskih zadataka".
