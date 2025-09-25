Važnost socijalne održivosti za biznis: Otvorene prijave za konferenciju Nemačko-srpske privredne komore
Pitanja radnih prava, rodne ravnopravnosti i inkluzivnog liderstva samo su neka koja će biti otvorena na konferenciji „Društvena održivost kao strategija: Pretvaranje dužne pažnje u poslovnu prednost".
Sa novim evropskim regulativama i rastućim zahtevima međunarodnih partnera, socijalna održivost postaje neizostavan kriterijum za vrednovanje kompanija.
Učesnici će imati priliku da čuju kako srpske kompanije mogu da se pripreme za nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja (LkSG), EU Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CSDDD) i EU Direktivu o ženama u upravnim odborima. Na konferenciji koja će biti održana 9. oktobra u Beogradu, razgovaraće se i o praktičnim koracima kojima se socijalna održivost pretvara u stratešku prednost.
Socijalna održivost postaje ključ konkurentnosti kompanija: Rodna ravnopravnost, fer uslovi rada i reputacija! Nove dimenzije poslovanja
- Socijalna održivost više nije samo pitanje etike, već ključni faktor konkurentnosti i opstanka na evropskom tržištu. U Karcher Srbija smo se uverili da ulaganje u ljude, fer radne uslove i rodnu ravnopravnost direktno doprinosi dugoročnom rastu. O tome će biti priče i na samoj konferenciji, jer verujem da su iskustva iz prakse najbolji način da inspirišemo i druge kompanije da krenu u tom pravcu - izjavila je Suzana Dubajić, CEO Karcher Srbija, članica Upravnog odbora AHK i jedna od panelistkinja na konferenciji.
AHK Srbija i Sustineri Partners pozivaju sve zainteresovane kompanije, institucije i stručnu javnost da se prijave za konferenciju „Social Sustainability as Strategy - Turning Due Diligence into Business Advantage". Prijave se vrše putem ovog linka.