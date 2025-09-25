Slušaj vest

Pitanja radnih prava, rodne ravnopravnosti i inkluzivnog liderstva samo su neka koja će biti otvorena na konferenciji „Društvena održivost kao strategija: Pretvaranje dužne pažnje u poslovnu prednost".

Sa novim evropskim regulativama i rastućim zahtevima međunarodnih partnera, socijalna održivost postaje neizostavan kriterijum za vrednovanje kompanija.

Učesnici će imati priliku da čuju kako srpske kompanije mogu da se pripreme za nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja (LkSG), EU Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CSDDD) i EU Direktivu o ženama u upravnim odborima. Na konferenciji koja će biti održana 9. oktobra u Beogradu, razgovaraće se i o praktičnim koracima kojima se socijalna održivost pretvara u stratešku prednost.

- Socijalna održivost više nije samo pitanje etike, već ključni faktor konkurentnosti i opstanka na evropskom tržištu. U Karcher Srbija smo se uverili da ulaganje u ljude, fer radne uslove i rodnu ravnopravnost direktno doprinosi dugoročnom rastu. O tome će biti priče i na samoj konferenciji, jer verujem da su iskustva iz prakse najbolji način da inspirišemo i druge kompanije da krenu u tom pravcu - izjavila je Suzana Dubajić, CEO Karcher Srbija, članica Upravnog odbora AHK i jedna od panelistkinja na konferenciji.