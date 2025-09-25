Slušaj vest

Na domaćinstvu Gvozdenović u selu Bečanj kod Čačka, izbio je požar u kome su potpuno izgoreli štala, pomoćni objekti, šupa sa hranom za stoku, senom i mehanizacija. Stoku su jedva spasili, ali od objekata, hrane i mehanizacije nije ostalo ništa. Radovi na sanaciji već su počeli, pa im je svaki vid pomoći od velikog značaja.

Za samo par minuta nestalo je sve što su Gvozdenovići godinama sticali. Te kobne noći u domaćinstvu je bilo devet članova porodice, ali na svu sreću plamen nije zahvatio kuću i niko nije povređen.

Izgorelo domaćinstvo u Bečnju - Stoku su jedva spasili, plamen progutao sve ostalo Izvor: Kurir televizija

- Kada smo ustali nismo imali šta da vidimo. Samo plahti, samo puhće. Došla policija, vatrogasci, detetovo društvo pomogli da ne pređe na kuću i drugi deo štale. Izgorela je šupa, štala, ovo je novi objekat bio, prošle godine smo ga pokrili a stoku nismo još ni uselili. Izgorela je balirka, kosa, mlin koji se kači na traktor... - rekla je Mira Gvozdenović.

Komšije i ljudi dobre volje već pomažu porodici u sanaciji i izgradnji objekata. Procena štete tek će biti utvtrđena.

- Obratili smo se gradskoj ustanovi, ali štetu će, ne znam ko, valjda opština ako bude mogla da pomogne. Komšije, prijatelji, svi su potrčali u ispomoć. Majstori su izašli u susret, otkazali su drugi posao kako bi ovo uradili. Ko koliko može - kaže snaja, Ivana Gvozdenović

Gvozdenovići smatraju da je požar bio podmetnut jer struja nije bila uvedena. Istraga će pokazati šta je uzrok za požar koji je u velikoj meri oštetio njihovo domaćinstvo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.