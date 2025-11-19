Slušaj vest

Ipak, u nekim slučajevima ovaj običaj prerasta u ozbiljno pitanje – da li je reč o zabavi ili o još jednom dodatnom trošku koji gostima može da stvori neprijatnost?

Upravo o tome je nedavno, na Reditu, pisao jedan Srbin, kome je poverena uloga devera. On se našao u dilemi kada su od njega tražili da za "kupovinu mlade" izdvoji i barem 1.000 evra.

Pošto nije u mogućnosti da izdvoji toliku sumu, već polovinu tog iznosa pitao je javno za mišljenje o ovom običaju.

"Meni to deluje previše"

"Uskoro imam svadbu gde sam dever, zanima me vaše mišljenje o 'kupovini mlade'? Znam da to više nije stvarno plaćanje, nego običaj, ali nisam siguran koliko se obično daje. Da li je dovoljno sitniš i par stotina dinara ili ljudi danas daju i ozbiljnije sume? Znam i za one šale sa vinom Milion, zlatni dukati čokoladice itd.. Problem je što su mi prvo rekli da treba da dam minimum 1.000 evra. Rekao sam da mogu do 500 i već je ispao problem....Kao da se dogovorimo a u stvari ne može čovek ni da se dogovori sa njima očigledno", napisao je on pa dodao:

"Iskreno, meni to deluje previše, zar taj običaj ne bi trebalo samo da obeleži trenutak i da svi imaju smeha, a ne da se tretira kao da je to neka obavezna suma? Kako je kod vas bilo? Da li ste davali ozbiljne pare ili ste to odradili simbolično i iz fore?".

"Čist bezobrazluk"

Objava je pokrenula lavinu komentara i pokazala da većina danas "kupovinu mlade" vidi samo kao deo tradicije, a ne kao ozbiljan trošak.

"Kažeš koliki ti je budžet i njima to ne odgovara? Nek' onda oni daju pare kojima ćeš da kupiš mladu ili jednostavno odbij. Čist bezobrazluk i jako glup običaj ako od jedne šale prave pljačku", "Jednu sestru sam prodao za 50 evra, drugu za 100 i svoju ženu kupio za 50 (ovo sigurno ne zvuči dobro). Naravno, smatram da bilo ko, ko od ovoga pokušava da napravi finansijski značajnu transakciju, treba da odj***e", pisali su neki korisnici.

"Užasno glup običaj i degradira ženu"

Tada se javio još jedan momak koji ima isti problem i otvoreno rekao da mu ne pada na pamet da daje ogromne sume:

"Haha, brate, zašto si napisao potpuno isti problem koji imam. Rekao sam im da neću to da radim i da ću smisliti neku kreativnu foru. Ne pada mi na pamet da im dajem tolike pare, plus je običaj užasno glup i degradira ženu".

Saveti: Kako proći bez velikog troška?

Na kraju se javio i jedan momak koji je ponudio praktičan savet za sve koji žele da ispoštuju običaj, ali bez velikih troškova. On je predložio da se ide korak po korak.

"Ništa ne znate. Daš 50, pa kažeš da je dobra ali ne uzimaš za sebe. Pa daš još 100 i kažeš evo. To ti je to. Pa kad se ne složi okreneš se, a nekoga imaš pored sebe ko će reći, 'nemoj glupo je', pa te malo ubeđuje, ti se okreneš i izbrojiš još 150 i kažeš, 'evo, nek idu sve pare'.

E sad, ovih 150 imaš spremno u sitnim apoenima, delom u dinarima. Onako, polu izgužvanu salatu mu daš u ruku i kažeš, ajde, pomeraj se. Za kraj, kad se pomeri, ako si baš zadovoljan, ubaciš još tih 200 u džep od košulje. Ključni deo je kada se okreneš da odeš. On mora da misli da si ozbiljan. Asistent treba, da te ubeđuje i spominje, 'nemoj da sve propadne, vidi koliko ljudi su zvali, pusti brate, nećemo valjda da zbog njega sve propadne' itd i rešeno uz malo novca", posavetovao ga je on na kraju, pa svojom idejom nasmejao veliki broj korisnika.