Kada kupujete kuhinjski pribor, očekujete da vam olakša kuvanje, ne da vam oteža život.

Međutim, Tamara koja je kupila tiganj kod Kineza dobila je više nego što je tražila. Ne, nije pokvaren, samo ima čudan balans pa se sam okreće.

Poznato je da kupovina kod Kineza često zna da bude avantura, jer nikada ne znate da li ste uzeli praktičnu stvar ili ulaznicu u "svet magije".

- Šta se desi kada kupite lep tigančić kod Kineza? Evo šta se desi. Evo šta se desi. Pa desi se to da ne možete ništa da napravite. Zašto? Zato što je ručka teža od ovog metalnog dela - pokazala je Tamara na svom Tiktoku.

Magični tiganj Foto: Printscreen TikTok

Potom je dodala da je i čaroban:

- Ali ne samo to, nego vi dobijate čarobni tiganj koji se sam automatski okreće.

Dobila je savet da sa druge strane stavi viljušku i da napravi balans.

- Jao, ja sam kupila jednom kod njih tiganj, koji kada se ugrejao celo dno se izdeformisalo - navodi se u jednom od komentara.

1.jpg
collage.jpg
kineska-radnja-foto-reuters-oktobar-2017-.jpg

