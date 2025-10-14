Slušaj vest

- Danas ću da vam pokažem kako izgleda jedan dan u mom životu i kako zaradim 5.000 evra svaki mesec. Mislim, okvirno 5.000 evra, nekad može biti manje, nekad više...

- Od čuvanja pasa, dresure, šetnje pasa, da ih vodiš kod veterinara, da ih vodiš u salon, znači ful servis za pse i za mačke, mislim mačke samo kod njih u stanu, kaže stranac koji se nastanio u Beogradu i koji je svoju šansu video u biznisu koji može da svako osim kad je reč o dresuri pasa.

Evo šta kaže dalje...

- Hoću da vam pokažem od jutra do večeri sa koliko pasa radim i koliko njih ima, ali i koliko se naplaćuje za svakog psa...

Foto: Youtube printscreen/Svetski čovek

"Svako može u Beogradu time da se bavi i zaradiće mnogo dobre pare"

- I svako može u Beogradu time da se bavi i da radi taj posao i zaradiće mnogo dobre pare. Znači ovo je za dobro jutro, prvo imamo Stevke, imamo i Kodi. Tu su dva mešanca, ovde smo u parkiću, došli su malo da čiluju u parku, izlaze, obavljaju sve šta imaju. Ujutro ih uvek imam puno, pa ne mogu da ih šetam mnogo dugo.

- Znači ujutru one što spavaju kod mene, ne moram da šetam toliko dugo, onda ih tokom dana vodim na trčanje, daleko, trotinetom na rastrčavanje, svuda... Izađu na 15 minuta i idu kući. Jeli su i svi su spremni, pa će da čekaju posle kad završim one važnije obaveze, a onda izlaze i na trčanje, da uživaju u parkovima.

E, sad ovo je prva mana u ovom poslu

E, sad, prva mana u ovom poslu je da moraš da skupljaš govance. To je meni najgori deo od svega, to je najgore.

Foto: Youtube printscreen/Svetski čovek

Računica: Koliko naplaćuje po danu?

Kodi i Stevke spavaju kod mene, znači Kodi će da bude kod mene 23 dana i Stevke će da bude kod mene mesec dana. E sad, koliko se naplaćuje po danu?

Dan za Kodija je 20 evra i isto dan za Stevketa je toliko, 20 evra. Znači, kod mene je dan sa spavanjem...Znači ljudi idu na put, idu na odmor, pa ti ostavljaju psa i sve obaveze. Generalno, za ovaj mesec ću da zaradim od njih skoro 600 evra, a ovo je 450-460.

Znači, i već sam ja od ove dvojice uzeo 1.060 evra.

Pas koji spava kod mene, to se najviše naplaćuje. Zašto? Zato što moraš da brineš o njemu. Ti njemu obezbediš smeštaj i obezbediš tvoje vreme. Moraš da čistiš, moraš ovo, moraš ono. Pa iskreno, čak i 20 evra je mnogo malo. Ako pas dolazi mesec dana, to je već i okej. Oni imaju i jako dobar smeštaj, ima klima, ima grejanje, ima svega.

Foto: Youtube printscreen/Svetski čovek

Druga tura će biti Dobra i Džona, ali oni idu trotinetom pošto su mnogo brzi i mnogo im treba istrčavanje. Imaju šetnje, ali to nije dovoljno i moraš da ih vodiš na trčanje.

Dobra, ona tri puta nedeljno dođe samo na rastrčavanje. Znači, od 8 ujutru do 8 uveče, ide dvaputa dnevno na rastrčavanje.

I to se isto plaća jako dobro.Njome se bavim već 4 godine. I Džona dolazi samo na 12 dana. I to je isto 20 evra dan.

- A za Dobru je jeftinije, pošto su long trm, dugotrajan biznis sa njom i onda moraš da daš popust...

- Zatim Badi. Čapo. Deki. Deki je lagoto. Ove dlakave pse ja ih ne vodim u parkove zato što brzo se prljaju i onda idemo na asfalt malo se šetamo i posle idemo na pićence... Idem po kafićima jedno triput dnevno i vodim uvek pse po dva-tri-četiri, oni su pristojni, uvek budu bez povoca, nikom ne prilaze, nikog ne diraju

- Ovaj Čapo je kod mene celu godinu. Dođe vlasnica Čapa i Čapo bude srećan. Ona ne može da ga uzme, ona samo dođe da ga vidi na dva sata...

