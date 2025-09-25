Slušaj vest

Ministarstvo prosvete isplatiće tokom oktobra meseca samofinansirajućim studentima visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sredstva za pokriće 50 odsto plaćene školarine za školsku 2024/2025. godinu.

Kako je saopšteno iz ministarstva, samofinasirajućim studentima će odjednom biti isplaćen celokupan iznos od 50 odsto sredstava koji su platili fakultetima za školarine do 30. septembra 2025. godine.

Isplata sredstava vrši se na osnovu podataka o samofinansirajućim studentima koje visokoškolske ustanove dostavljaju Ministarstvu prosvete putem Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP).

Ministarstvo prosvete podseća sve visokoškolske ustanove da imaju obavezu unošenja i ažuriranja podataka u JISP, kako nijedan studnet ne bi bio uskraćen za ostvarivanje ovog prava.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju omogućeno je da samofinasirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini.

Takođe, kako se dodaje u saopštenju, pravo na pokriće troškova student ostvaruje i po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

Pošto se nadoknada sredstava vrši isključivo putem Studentske kartice, Ministarstvo prosvete podseća sve studente koji nemaju Studentsku karticu da se prijave za otvaranje putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.