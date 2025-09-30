Slušaj vest

Stefana koja pomaže ljudima sa Balkana da odu u Kinu isključivo zbog lečenja pokazala je kako izgleda jedna državna bolnica u Kini.

Snimak je oduševio brojne korisnike Tiktoka.

- Na samom ulazu obezbeđenje i tabla sa stvarima koje ne smete uneti. Ja sam ovde zakazala pregled kod načelnika odeljenja bez ikakve veze i čekanja i to za samo 600 dinara - navela je ona.

Objasnila je da u Kini ne postoji izabrani lekar.

- Skoro niko ne ide kod lekara opšte prakse po nekakav uput, već direktno idemo kod specijaliste - endokrinologa, gastroenterologa, pulmologa itd. A umesto da čekam da me sestra prozove, moje ime se pojavi na ekranu i ja tačno znam kada je moj red - kaže Stefana.

Magnetna, ultrazvuk, endoskopija i sve druge analize su odmah dostupne.

- Rezultati stižu momentalno, istog trenutka idem kod doktora po terapiju. U samoj bolnici imate supermarket, restorane, a toaleti i cela zgrada su besprekorno čisti. Higijena je na prvom mestu - navela je.