Stefana pokazala kako izgleda bolnica u Kini: Nema izabranog lekara, rezultati stižu momentalno, ovako sve funkcioniše (Video)
Stefana koja pomaže ljudima sa Balkana da odu u Kinu isključivo zbog lečenja pokazala je kako izgleda jedna državna bolnica u Kini.
Snimak je oduševio brojne korisnike Tiktoka.
- Na samom ulazu obezbeđenje i tabla sa stvarima koje ne smete uneti. Ja sam ovde zakazala pregled kod načelnika odeljenja bez ikakve veze i čekanja i to za samo 600 dinara - navela je ona.
Objasnila je da u Kini ne postoji izabrani lekar.
- Skoro niko ne ide kod lekara opšte prakse po nekakav uput, već direktno idemo kod specijaliste - endokrinologa, gastroenterologa, pulmologa itd. A umesto da čekam da me sestra prozove, moje ime se pojavi na ekranu i ja tačno znam kada je moj red - kaže Stefana.
Magnetna, ultrazvuk, endoskopija i sve druge analize su odmah dostupne.
- Rezultati stižu momentalno, istog trenutka idem kod doktora po terapiju. U samoj bolnici imate supermarket, restorane, a toaleti i cela zgrada su besprekorno čisti. Higijena je na prvom mestu - navela je.