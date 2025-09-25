Kompanija WMG na evropskom skupu o medijskoj etici u Bečićima
Kompanija WMG (Wireless Media Group) učestvuje na dvodnevnom skupu Asocijacije nezavisnih saveta za štampu Evrope (AIPCE) u Bečićima, jednom od najvažnijih evropskih foruma posvećenih etici u medijima. Na događaju WMG kompaniju predstavlja Petar Jeremić, menadžer za eticke standarde.
Ovaj međunarodni forum okuplja više od 60 novinara, urednika, članova evropskih saveta za štampu, news ombudsmana i medijskih strucnjaka. Tokom dva dana raspravljaće se o uticaju veštačke inteligencije na etičko izveštavanje, položaj tradicionalnih medija u eri influensera i građanskog novinarstva, izveštavanju u ratnim uslovima, ali i o budućnosti samoregulatornih tela u Evropi.
Kompanija WMG, vodeći medijsko-tehnološki ekosistem na Zapadnom Balkanu je još 2020. godine prva u Srbiji i regionu, uvela poziciju menadžera za etičke standarde, jasno potvrdujući svoju stratešku posvećenost odgovornom informisanju i jačanju poverenja publike. Uvođenjem ove funkcije WMG je jasno stavio do znanja da etiku postavlja u središte poslovanja. Time je u proteklih pet godina kompanija prepoznata po doslednom insistiranju na profesionalnim standardima i etici u svom radu.
Učešće kompanije WMG (Wireless Media Group) na evropskom skupu u Bečićima potvrđuje njenu posvećenost globalnim trendovima u oblasti medijske etike i njen aktivni doprinos njihovom oblikovanju.