Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da se u periodu od 29. septembra do 02. oktobra sprovode funkcionalna testiranja sistema automatskog upravljanja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja.

Kako je navedeno, testiranja se sprovode shodno Zakonu o zaštiti od požara, Pravilniku o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata i Uredbi o uslovima i postupku uspostavljanja režima probnog rada radi odvijanja drumskog saobraćaja na državnim putevima", prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

U skladu sa zahtevima za funkcionalno testiranje sistema upravljanja i nadzora (SCADA), kao i bezbednosnih sistema u tunelu, neophodno je da obe tunelske cevi budu istovremeno zatvorene za saobraćaj tokom izvođenja sveobuhvatnih testova.

Testovi će se izvoditi u prisustvu predstavnika relavantnih institucija i sertifikovanih tela iz delokruga nadležnosti, odgovornih izvođača radova, nadzornih organa, stručnog osoblja ispred Investitora-upravljača državnih puteva JP „Putevi Srbije“ kao i predstavnika MUP – Sektora za vanredne situacije i Komisije za tehnički pregled.

"Funkcionalno testiranje SCADA sistema obuhvata simulacije stvarnih scenarija vanrednih situacija (npr. saobraćajna nezgoda, požar, evakuacija, detekcija dima, aktivacija ventilacije i signalizacije), koji zahtevaju sinhronizovano upravljanje svim podsistemima tunela u obe cevi", navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da su tokom testiranja moguće automatske reakcije sistema koje uključuju zatvaranje portala, promene signalizacije, aktiviranje zvučnih i vizuelnih alarma, te upravljanje ventilacijom i rasvetom, sve u realnim uslovima, dok delimična obustava saobraćaja onemogućava kompletnu proveru automatizovanih odgovora sistema na simultane događaje u obe cevi i remeti tok testiranja.

Ističe se da je potpuna obustava saobraćaja u obe tunelske cevi tokom funkcionalnog testiranja od suštinske važnosti za pravilno izvođenje svih planiranih scenarija, objektivnu ocenu ispravnosti sistema i bezbednost svih učesnika.

Delimična ili povremena zatvaranja nisu bezbedna za učesnike u saobraćaju niti dovoljna za sprovođenje SCADA testiranja u obimu koji zahteva tehnički standard i onemogućavaju realne simulacije nužne za potpunu verifikaciju SCADA sistema.

U periodu potpune obustave saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) saobraćaj će se odvijati deonicom puta I B reda broj 23 Čačak-Požega, uz postavljanje privremene saobraćajne signalizacije.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da imaju strpljenja, poštuju izmenjeni režim saobraćaja, postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu.