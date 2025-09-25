Slušaj vest

Nina je preminula pre tačno tri meseca. Ljudi kažu da je lakše sa vremenom, međutim to nije istina. Samo je teže! Tražim je svuda i u snu i na javi i ne mogu da je nađem. Ruke su mi prazne, duša mi je prazna. Mnogo je pitanja, ali nigde odgovora. Bila je samo beba, nedužna i čista. Naš ceo život!

Ovako za Kurir potresenim glasom priča Marija Rakić (27) iz Smederevske Palanke, majka male Nine, koja je 25. juna, pre tačno tri meseca, iznenada preminula.

U vezi sa smrću male Nine mnogo je pitanja, ali nigde odgovora Foto: Privatna Arhiva

Nina je imala šest meseci, bila je zdravo, veselo, raspoloženo i razigrano dete. U jutro tog 24. juna je, međutim, počela je da povraća. Roditelji su se zabrinuli, ali nisu mogli ni da sanjanju da će njihova beba za manje od 24 sata preminuti.

Nina je bila zdravo i veselo dete Foto: Privatna arhiva

- Sanjala sam je nedavno. Tražila sam je među puno dece, nije je bilo. Nastavila sam da je tražim na drugom mestu i ugledala sam je! Dozivala sam je: "Nina". Okrenula se prema meni kao i uvek. Obradovala se jer me je videla, pružila mi je ruke. Uzela sam je. Obećala sam joj da je nikada više neću pustiti. Bila je u mom naručju i ništa mi više na celom svetu nije trebalo! A onda sam otvorila oči... - priča neutešna majka.

Bol zbog gubitka deteta ne prolazi već je svakim danom veća Foto: Privatna arhiva

Nina je, kako je Marija ranije ispričala za Kurir, bila zdravo i razigrano dete. U jutro tog 24. juna je, međutim, počela da povraća. Roditelji su je odveli kod pedijatra i odmah dobili uput za bolnicu "Stefan Visoki" gde su joj izvadili krv i primila je infuziju. Rezultati krvi navodno nisu bili zabrinjavajući i poslali su ih kući. Nina je, međutim, uveče dobila temperaturu - 39,1. Ponovo su je odveli u bolnicu.

Na hodniku je, kaže Marija, srela dežurnu doktorku. Ispričala joj je uspaničeno šta je s detetom, ali je doktorka "nastavila svojim putem". Na pregled su čekali skoro dva sata.

Nina sa ocem Foto: Privatna Arhiva

- Nini se u međuvremenu stanje pogoršavalo. I dalje je povraćala, bila malaksala. Davala sam joj neki razblaženi sokić, ali medicinsko osoblje koje joj je izmerilo temperaturu reklo mi je da joj ne dajem ni sok ni vodu. Nisu joj dali ni lek za temperaturu... Skoro dva sata su prošla dok je nisu primili, a onda je krenula nova agonija. Nikako nisu mogli da joj nađu venu. Još dva sata su se mučili s tim, Nina je plakala, a ja sam ih molila da nas pošalju za Beograd. Međutim, oni su to odbijali. Kad su joj našli venu, dali su joj infuziju i antibiotik, ali stanje joj se sve više pogoršava i u jednom trenutku - ona prestaje da diše! - ispričala je majka.

Nina je primljena u "Tiršovu", ali je bilo kasno Foto: Privatna arhiva

Započeta je reanimacija i tada je transportuju za Beograd. Marija i njen suprug su u svom autu sa strepnjom i u očajanju pratili sanitet i boga molili da sve ipak bude u redu. Iako je delovalo strašno, i dalje su se nadali da će Nini biti dobro. U "Tiršovoj" su, takođe, pokušali da je reanimiraju, ali već je bilo kasno. Dete je, prema nekim navodima, umrlo u sanitetu, na putu do bolnice.

- Videla sam da joj je loše, ali ipak sam se sve vreme nadala da ce joj biti bolje, jer ne možeš da zamisliš da tvoje dete može da umre. Posebno ovako. Ovo je 2025. godina, deca se stalno razboljevaju, ali - ne umiru. Bila je kod lekara, verovala sam im... - kaže majka, dodajući da je devojčica u novembru trebalo da napuni godinu dana, imali su toliko planova...

Više javno tužilaštvo u Smederevu je naložilo obdukciju Foto: Privatna Arhiva

Zvanicni uzrok smrti, inače, još uvek nije utvrđen.

U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, koje je nadležno za ovaj slučaj, kažu za Kurir da je tužilaštvo do sada u predistražnom postupku pribavilo celokupnu medicinsku dokumentaciju, naložena je obdukcija preminulog deteta koju je obavio Institit za sudsku medicinu u Beogradu, kao i medicinsko veštačenje koje je takođe povereno Instititu za sudsku medicinu u Beogradu, radi utvrđivanja uzroka smrti i eventualne veze sa načinom pružanja medicinske pomoći.

Foto: Kurir

- Pored navedenog Ministarstvu zdravlja je podnet zahtev za sprovođenje vanredne stručne kontrole rada Opšte bolnice "Stefan Visoki" u Smederevskoj Palanci. Nalazi obdukcije, kao i izveštaj o vanrednoj kontroli su dostavljeni ovom tužilaštvu, a rezultati sudskomedicinskog veštačenja još uvek nisu dostavljeni - kažu u tužilaštvu i dodaju da imajući u vidu da se radi o fazi predistražnog postupka, za sada ne mogu iznositi druge detalje.

Još uvek je u toku predistražni postupak u vezi sa smrću male Nine Foto: Privatna Arhiva

- Nakon što tužilaštvu budu dostavljeni svi nalazi i izveštaji o proverama koje je tužilaštvo zatražilo, biće doneta dalja odluka o postupanju, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.