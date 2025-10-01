Slušaj vest

Na severu Bačke, nedaleko od Sombora, smeštena je Riđica - selo koje odiše spokojem i tradicijom. Poznata po plodnim vinogradima i širokim vojvođanskim horizontima, Riđica je pravi primer mesta gde priroda i ljudska ruka zajedno stvaraju sklad života.

U tom mirnom okruženju nalazi se i jedna od starih gospodsko-dojčerskih kuća, građena punom ciglom, kakve su u prošlosti bile simbol lepote i ugleda.

Kuća od 130 kvadrata stoji na prostranom placu od 7,5 ari, sa dovoljno prostora za baštu, vinograd ili voćnjak - sve ono što život na selu čini posebnim i potpunim.

Danas, kada sve više ljudi traži beg od gradske vreve i povratak jednostavnijem načinu života, ovakve kuće postaju prava dragocenost. Vlasnik nudi nekretninu po ceni od svega 15.000 evra, uz urednu papirologiju i dostupne priključke za struju i vodu.

- Na prodaju stara gospodska folksdojčerska kuća od 130 metara kvadratnih građena punom ciglom na 7,5 ari placa u Riđici u vinogradarskom kraju, kod Sombora. Uknjižena, Ima struju, vodu. Cena je 15.000 evra - navodi se u oglasu na Fejsbuk stranici "Jeftine kuće".

Vrednost Riđice ne meri se samo kućama - ovde je ritam života sporiji, ljudi se poznaju i pozdravljaju, a dani se mere izlascima i zalascima sunca nad beskrajnim ravnicama.

Vinogradarski kraj pruža priliku da se gaji loza, proizvodi domaće vino ili jednostavno uživa u pejzažu prepunom boja tokom svake sezone.