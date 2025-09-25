- Izjavom ministra pravde Nenada Vujića pogrešno se interpretira Zaključak Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kojim je obustavljen postupak mirenja izmedu Ministarstva pravde i Sindikata sudske vlasti, navođenjem netačnih činjenica da je Agencija konstatovala da SSV nije dostavio potpunu niti adekvatnu dokumentaciju u pogledu obustave rada i ostvarivanja minimuma procesa rada, posredno implicirajući da je to bio razlog zbog kojeg je obustavljen postupak. Sa druge strane, na osnovu predmetnog Zaključka Agencije, kojeg dostavljamo u prilogu, jasno se može utvrditi da je Agencija konstatovala da je Sindikat sudske vlasti dostavio određenu dokumentaciju, ali da je ministarstvo pravde, ne Agencija, tu dokumentaciju osporavalo i da je tražilo određene zvanične dokumente pravosudnih organa. Dakle, nije istina da je Agencija obustavila postupak jer je ona smatrala da SSV nije dostavio adekvatnu dokumentaciju. Sindikat sudske vlasti je tokom postupka mirenja tvrdio da Ministarstvo pravde simulira i sabotira dijalog sa zaposlenima i jedinim nezavisnim sindikatom u pravosuđu zahtevanjem navedenih zvanicnih dokumenata pravosudnih organa, s' obzirom da ona nisu predviđena niti jednim pravnim aktom Republike Srbije.